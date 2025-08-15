Для тебе Новини

ООН: у 72 таборах росіяни чинять сексуальне насильство проти українців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 15 Серпня 2025, 12:00
ООН: у 72 таборах росіяни чинять сексуальне насильство проти українців
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь