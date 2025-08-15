ООН: у 72 таборах росіяни чинять сексуальне насильство проти українців

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив про систематичне сексуальне насильство з боку РФ.

Він повідомив, що російські військові чинять звірства проти українських військовополонених у 50 офіційних та 22 неофіційних місцях утримання на території України та Росії.

Військові РФ катують українців у полоні: деталі від ООН

За словами Гутерреша, наступного року РФ може бути внесена до чорного списку ООН. Про це повідомляє Reuters.

Цей список включає сторони, які, за перевіреними даними, відповідальні за масові випадки зґвалтувань та інших форм сексуального насильства в зонах конфліктів.

У своєму щорічному звіті для Ради Безпеки ООН, Гутерреш детально описав порушення, які російські військові чинять проти українських військовополонених.

ООН задокументувала такі випадки в десятках офіційних та неофіційних місць утримання на окупованих територіях України та в Росії.

Згідно з даними, йдеться не лише про зґвалтування, а й про інші жорстокі форми поводження, зокрема насильство над статевими органами, побиття, опіки та застосування електрошоку.

Крім того, зафіксовані випадки примусового роздягання та тривалого утримання полонених в оголеному вигляді. Ці дії використовуються як тактика для приниження, залякування та отримання інформації.

Ситуація ускладнюється тим, що російська влада відмовляється співпрацювати з представниками ООН.

Ці офіційні попередження дають країні шанс вжити заходів, щоб уникнути включення до чорного списку. Гутерреш закликав РФ негайно припинити всі акти сексуального насильства, розслідувати перевірені звинувачення та надати повний доступ для моніторингу ситуації.

Що таке чорний список ООН

Слід пояснити, що чорний список ООН, про який ідеться, є частиною щорічного звіту Генсека про сексуальне насильство в конфліктах. Його також називають списком сорому.

Включення до нього означає офіційне визнання міжнародною спільнотою того, що держава або організація систематично скоює воєнні злочини, пов’язані з сексуальним насильством.

Це не просто репутаційний удар, а інструмент тиску, який може призвести до міжнародних санкцій, обмежень у співпраці та посиленого контролю з боку світової спільноти.

Буча стала першим місцем масового воєнного злочину, де працювали всі слідчі органи одночасно. Підозру отримали 28 російських військових, у судах перебувають 14 обвинувальних актів.

