Враг впервые применил КАБы по Одесской области — что известно об атаке

Во время сегодняшней воздушной атаки враг впервые применил управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Российская армия впервые использовала управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре нашего региона, — подчеркнул чиновник.

Как отметил начальник ОВА, это действительно новый и опасный этап для региона. Такие удары представляют серьезную угрозу для мирных жителей, ведь могут привести к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

По его словам, во время тревоги российские истребители сбросили КАБы по мирной территории области. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Управляемые авиабомбы — один из самых опасных видов оружия, которым оккупанты все чаще обстреливают украинские регионы. Их особенность в том, что КАБ летит с большого расстояния, поэтому сбить её чрезвычайно сложно.

Прошу всех! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ваша жизнь — самое ценное. И верьте в ВСУ! — обратился глава области к жителям.

Что такое КАБы и как они влияют на ход войны, развязанной Россией — читай в материале.

