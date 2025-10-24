Ворог уперше застосував КАБи по Одещині — що відомо про атаку

Під час сьогоднішньої повітряної атаки ворог уперше застосував керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Російська армія вперше використала керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі нашого регіону, — наголосив посадовець.

Як зазначив начальник ОВА, це справді новий і небезпечний етап для регіону. Такі удари становлять серйозну загрозу для мирних жителів, адже можуть призвести до масштабних руйнувань і людських жертв.

За його словами, під час тривоги російські винищувачі скинули КАБи по мирній території області. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Читати на тему КАБи нищать наші міста: чи можна протидіяти російським бомбам Чи є безпечні та недорогі способи збиття російських керованих авіабомб?

Керовані авіабомби — це одна з найнебезпечніших видів зброї, якою окупанти дедалі частіше обстрілюють українські регіони. Їхня особливість у тому, що КАБ летить з великої відстані, тому збити її надзвичайно складно.

Прошу всіх! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ваше життя — найцінніше. І вірте в ЗСУ! — звернувся керівник області до жителів.

Фото: ілюстративне.

Що таке КАБи та як вони впливають на хід війни, яку розв’язала Росія — читай в матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!