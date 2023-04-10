Як ти, брате? Волонтеры создали пособие о том, как оказать психологическую помощь человеку через разговор

Все мы помним первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины и о том единстве, которое удалось достичь украинцам. Мы поддерживали друг друга как настоящими делами, так и простым вопросом “Как ты?”

Сегодня эти слова уже можно считать определяющей чертой характера нации, ведь они несут в себе немалое содержание и чувства, одно из которых — забота.

Чтобы позаботиться о родных украинцах и был создан проект Як ти, брате. А его волонтеры специально разработали практические пособия с инструкциями, которые должны помочь людям понять, как поддерживать друг друга во время войны.

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Что известно о проекте Як ти, брате

Як ти, брате — это волонтерский проект, цель которого — научить всех желающих помогать через разговор людям, получившим травматический опыт. Это могут быть как военные, так и гражданские.

В основу положено само руководство, которое разработал основатель проекта психотерапевт и социальный психолог Антон Семенов в сотрудничестве с военными.

Из-за войны людей с травматическим опытом много, а психотерапевтов на всех не хватит. Поэтому каждый из нас может стать немного психотерапевтом для тех, кому нужна помощь.

Что можно узнать с помощью руководства Як ти, брате

Прежде всего, создатели пособия стремились научить людей через разговор помочь собеседнику или собеседнице проговорить и осмыслить свой опыт.

Также советы помогут научиться устанавливать контакт с другим человеком, правильно задавать ему вопросы, подбирать момент для паузы, вести разговор и контролировать реакции на слова другого человека.

Существующие виды пособий

Как ты, брат/сестра — о травматическом опыте и о том, как о нем говорить; Как ты любимый/любимая — о том, как поддерживать отношения на расстоянии; Как ты — о том, как разговаривать с человеком, потерявшим близкого человека; Как ты, солнышко — о том, как разговаривать с детьми во время войны.

Пособия Как ты, командир и Как ты, ветеран находятся в разработке.

Кому может помочь руководство

всем желающим помочь;

бойцам и командирам;

волонтерам;

социальным рабочим;

журналистам;

членам семей и друзьям, имеющим травматический опыт.

Как получить руководство Як ти, брате

Пособия бесплатны. Их можно скачать на сайте или же заказать в печатном виде.

И иногда нужна достаточно реальная помощь действиями. Читай все о навигаторе для раненых военных, что помогает разобраться в документах, правах и возможностях.

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