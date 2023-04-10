Як ти, брате? Волонтеры создали пособие о том, как оказать психологическую помощь человеку через разговор

Все мы помним первые дни полномасштабного вторжения России на территорию Украины и о том единстве, которое удалось достичь украинцам. Мы поддерживали друг друга как настоящими делами, так и простым вопросом “Как ты?”
Сегодня эти слова уже можно считать определяющей чертой характера нации, ведь они несут в себе немалое содержание и чувства, одно из которых — забота.
Чтобы позаботиться о родных украинцах и был создан проект Як ти, брате. А его волонтеры специально разработали практические пособия с инструкциями, которые должны помочь людям понять, как поддерживать друг друга во время войны.
Як ти, брате — это волонтерский проект, цель которого — научить всех желающих помогать через разговор людям, получившим травматический опыт. Это могут быть как военные, так и гражданские.
В основу положено само руководство, которое разработал основатель проекта психотерапевт и социальный психолог Антон Семенов в сотрудничестве с военными.
Из-за войны людей с травматическим опытом много, а психотерапевтов на всех не хватит. Поэтому каждый из нас может стать немного психотерапевтом для тех, кому нужна помощь.
Из-за войны людей с травматическим опытом много, а психотерапевтов на всех не хватит. Поэтому каждый из нас может стать немного психотерапевтом для тех, кому нужна помощь.
Прежде всего, создатели пособия стремились научить людей через разговор помочь собеседнику или собеседнице проговорить и осмыслить свой опыт.
Также советы помогут научиться устанавливать контакт с другим человеком, правильно задавать ему вопросы, подбирать момент для паузы, вести разговор и контролировать реакции на слова другого человека.
Пособия Как ты, командир и Как ты, ветеран находятся в разработке.
Пособия бесплатны. Их можно скачать на сайте или же заказать в печатном виде.
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