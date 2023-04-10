Як ти, брате? Волонтери створили посібники про те, як надати психологічну допомогу людині через розмову

Усі ми пам’ятаємо перші дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України та ту єдність, якої вдалось досягти українцям. Ми підтримували одне одного як справжніми справами, так і простим питанням “Як ти?”

Сьогодні ці слова вже можна вважати визначальною рисою характеру нації, адже вони несуть у собі чималий зміст та почуття, одне з яких — турбота.

Аби потурбуватись про рідних українців і був створений проект Як ти, брате. А його волонтери спеціально розробили практичні посібники з інструкціями, що мають допомогти людям зрозуміти, як підтримувати одне одного під час війни.

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Що відомо про проект Як ти, брате

Як ти, брате — це волонтерський проект, який має на меті навчити усіх охочих допомагати через розмову людям, які отримали травматичний досвід. Це можуть бути як військові, так і цивільні.

В основу покладено саме посібник, який розробив засновник проекту психотерапевт і соціальний психолог Антон Семенов у співпраці з військовими.

Через війну людей із травматичним досвідом багато, а психотерапевтів на всіх не вистачить. Тому кожен із нас може стати трішки психотерапевтом для тих, кому потрібна допомога.

Що можна дізнатись за допомогою посібника Як ти, брате

Насамперед творці посібника прагнули навчити людей через розмову допомогти співрозмовнику чи співрозмовниці проговорити та осмислити свій досвід.

Також поради допоможуть навчитись встановлювати контакт з іншою людиною, правильно ставити їй питання, підбирати момент для паузи, вести розмову та контролювати реакції на слова іншої людини.

Які існують види посібників

Як ти, брате/сестро — про травматичний досвід і те, як про нього розмовляти; Як ти коханий/кохана — про те, як підтримувати стосунки на відстані; Як ти — про те, як розмовляти з людиною, яка втратила близьку людину; Як ти, сонечко — про те, як розмовляти з дітьми під час війни.

Посібники Як ти, командире та Як ти, ветеране наразі знаходяться у розробці.

Кому може допомогти посібник

всім охочим допомогти;

бійцям і командирам;

волонтерам;

соціальним робітникам;

журналістам;

членам сімей та друзям людей, які мають травматичний досвід.

Як отримати посібник Як ти, брате

Посібники безкоштовні. Їх можна завантажити на сайті або ж замовити у друкованому вигляді.

Та іноді потрібна досить реальна допомога діями. Читай усе про навігатор для поранених військових, що допомагає розібратися у документах, правах та можливостях.

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