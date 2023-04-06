Навігатор для поранених військових — зручна платформа, що допомагає розібратися у документах, правах та можливостях

Правовий навігатор — платформа для поранених військових, яка допомагає розібратися у документах, правах та можливостях.

Тут військовий(-а) може знайти інформацію про п’ять етапів відновлення: евакуацію, лікування та довідку про обставини поранення, військово-лікарську комісію, лікування за кордоном, встановлення групи інвалідності.

Правовий навігатор: що це за платформа

Правовий навігатор створено командою правозахисного центру Принцип. Платформу розробили, щоб поранені військові знали про свої права та можливості, не загубилися в документах і розуміли, що на них чекає на кожному етапі.

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До прикладу, на сайті пояснюють, навіщо потрібна довідка про обставини травми та як скласти рапорт про її отримання. Пояснюють, що робити, якщо у військовій частині не хочуть надавати довідку. А також вказують, які документи потрібні для отримання матеріальної допомоги.

У Правовому навігаторі додають зразки документів. Це допомагає зрозуміти, як правильно їх заповнювати.

Ще тут можна знайти інформацію щодо військово-лікарської комісії: навіщо її проходити та як довідка про обставини травми впливає на висновок ВЛК? Описано, що треба зробити, щоб потрапити на лікування за кордон.

Пояснюють деталі щодо встановлення групи інвалідності: чи можна продовжувати службу, яка є матеріальна допомога, як оскаржити рішення тощо.

Читати на тему Які виплати може отримати поранений військовий під час реабілітації та що для цього потрібно Допомога пораненим бійцям від держави: як отримати та які документи потрібні.

На платформі зібрали відповіді на базові запитання, але не надають індивідуальних консультацій. Утім, можна написати повідомлення у Facebook чи Instagram, тоді тобі спробують допомогти.

Також на сайті стежать за змінами в законодавстві, тому постійно оновлюють інформацію.

Раніше ми розповідали, як військовим отримати 100 000 грн після поранення.

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