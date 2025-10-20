Сколько стоит отопление 1 квадратного метра: тарифы 2025 года в Украине

В Украине отопительный сезон 2025-2026 начался с неизменными тарифами на тепло благодаря мораторию на повышение цен во время войны, который действует по меньшей мере до апреля 2026 года.

Читай в материале сколько стоит отопление 1 квадратного метра и какие актуальные цифры на территории Украины.

Сколько стоит отопление 1 квадратного метра 2025-2026: подробные цифры

Тарифы на отопление 1 квадратного метра фиксированы с предыдущих лет, и стоимость отопления рассчитывается за гигакалорию (Гкал) тепловой энергии или квадратный метр для домов без счетчиков.

К примеру, в Киеве тариф на тепло от Киевтеплоэнерго составляет 1654,41 грн за Гкал, что в пересчете получается около 1,42 грн за кВт/ч. Другие области:

Хмельницкая обл. (Хмельницкий): 1,27 грн/кВт⋅ч;

Черкасская обл. (Черкассы): 1,29 грн/кВт⋅ч;

Харьковская обл. (Харьков): 1,32 грн/кВт·ч;

Сумская обл. (суммы): 1,34 грн;

Запорожская обл. (Запорожье): 1,42 грн;

Черниговская обл. (Чернигов): 1,49;

Днепропетровская обл. (Днепр): 1,50;

Винницкая обл. (Винница): 1,55;

Житомирская обл. (Житомир): 1,56;

Одесская обл. (Одесса): 1,56;

Ровенская обл. (Ровно): 1,65;

Николаевская обл. (Николаев): 1,72;

Херсонская обл. (Херсон): 1,72;

Кировоградская обл. (Кропивницкий): 1,72;

Ивано-Франковская обл. (Ивано-Франковск): 1,73.

Читать по теме Когда будет отопление в Киеве в 2025 и сохранится ли тепло при обстрелах Когда включат отопление в Киеве — что обещает Виталий Кличко.

Для индивидуального отопления 1 квадратного метра цены и варианты несколько иные: газ стоит 7,96 грн/куб. м, а для электроотопления с 1 октября 2025 по 30 апреля 2026 года действует льготный тариф 1,32 грн за кВт/ч при потреблении до 2000 кВт/ч в месяц, что выгодно для домохозяйств с электрокотлами. Обычный тариф на электроэнергию может возрасти до 6,64 гривны за киловатт в час с июня 2025 года, но для отопления льгота сохраняется.

Цена на отопление 1 квадратного метра зависит от нескольких факторов: наружной температуры (при -5°C расход выше, чем при +8°C), наличия счетчиков (90% домов имеют начисления по факту), энергоэффективности дома (утепление снижает расходы на 20-30%) и типа топлива. Эксперты рекомендуют проверять счета на сайтах поставщиков и пользоваться субсидиями.

Ранее мы писали, что такое автономное отопление и в чем его преимущества и недостатки централизованного.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!