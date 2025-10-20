Скільки коштує опалення 1 квадратного метра: тарифи 2025 року в Україні

В Україні опалювальний сезон 2025–2026 розпочався з незмінними тарифами на тепло завдяки мораторію на підвищення цін під час війни, який діє щонайменше до квітня 2026 року.
Читай у матеріалі, скільки коштує опалення 1 квадратного метра та які актуальні цифри на території України.
Скільки коштує опалення 1 квадратного метра 2025-2026: детальні цифри
Тарифи на опалення 1 квадратного метра фіксовані з попередніх років, і вартість опалення розраховується за гігакалорію (Гкал) теплової енергії або за квадратний метр для будинків без лічильників.
Наприклад, у Києві тариф на тепло від Київтеплоенерго становить 1654,41 грн за Гкал, що в перерахунку виходить близько 1,42 грн за кВт/год. Інші області:
- Хмельницька обл. (Хмельницький): 1,27 грн/кВт·год;
- Черкаська обл. (Черкаси): 1,29 грн/кВт·год;
- Харківська обл. (Харків): 1,32 грн/кВт·год;
- Сумська обл. (Суми): 1,34 грн;
- Запорізька обл. (Запоріжжя): 1,42 грн;
- Чернігівська обл. (Чернігів): 1,49;
- Дніпропетровська обл. (Дніпро): 1,50;
- Вінницька обл. (Вінниця): 1,55;
- Житомирська обл. (Житомир): 1,56;
- Одеська обл. (Одеса): 1,56;
- Рівненська обл. (Рівне): 1,65;
- Миколаївська обл. (Миколаїв): 1,72;
- Херсонська обл. (Херсон): 1,72;
- Кіровоградська обл. (Кропивницький): 1,72;
- Івано-Франківська обл. (Івано-Франківськ): 1,73.
Для індивідуального опалення 1 квадратного метра ціни та варіанти трохи інші: газ коштує 7,96 грн за куб. м, а для електроопалення з 1 жовтня 2025 по 30 квітня 2026 діє пільговий тариф 1,32 грн за кВт/год при споживанні до 2000 кВт/год на місяць, що вигідно для домогосподарств з електрокотлами. Звичайний тариф на електроенергію може зрости до 6,64 гривні за кіловат на годину з червня 2025, але для опалення пільга зберігається.
Ціна на опалення 1 квадратного метра залежить від кількох факторів: зовнішньої температури (при -5°C витрата вища, ніж при +8°C), наявності лічильників (90% будинків мають нарахування за фактом), енергоефективності оселі (утеплення знижує витрати на 20–30%) та типу палива. Експерти радять перевіряти рахунки на сайтах постачальників і користуватися субсидіями.
