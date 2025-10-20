Скільки коштує опалення 1 квадратного метра: тарифи 2025 року в Україні

В Україні опалювальний сезон 2025–2026 розпочався з незмінними тарифами на тепло завдяки мораторію на підвищення цін під час війни, який діє щонайменше до квітня 2026 року.

Читай у матеріалі, скільки коштує опалення 1 квадратного метра та які актуальні цифри на території України.

Скільки коштує опалення 1 квадратного метра 2025-2026: детальні цифри

Тарифи на опалення 1 квадратного метра фіксовані з попередніх років, і вартість опалення розраховується за гігакалорію (Гкал) теплової енергії або за квадратний метр для будинків без лічильників.

Наприклад, у Києві тариф на тепло від Київтеплоенерго становить 1654,41 грн за Гкал, що в перерахунку виходить близько 1,42 грн за кВт/год. Інші області:

Хмельницька обл. (Хмельницький): 1,27 грн/кВт·год;

Черкаська обл. (Черкаси): 1,29 грн/кВт·год;

Харківська обл. (Харків): 1,32 грн/кВт·год;

Сумська обл. (Суми): 1,34 грн;

Запорізька обл. (Запоріжжя): 1,42 грн;

Чернігівська обл. (Чернігів): 1,49;

Дніпропетровська обл. (Дніпро): 1,50;

Вінницька обл. (Вінниця): 1,55;

Житомирська обл. (Житомир): 1,56;

Одеська обл. (Одеса): 1,56;

Рівненська обл. (Рівне): 1,65;

Миколаївська обл. (Миколаїв): 1,72;

Херсонська обл. (Херсон): 1,72;

Кіровоградська обл. (Кропивницький): 1,72;

Івано-Франківська обл. (Івано-Франківськ): 1,73.

Для індивідуального опалення 1 квадратного метра ціни та варіанти трохи інші: газ коштує 7,96 грн за куб. м, а для електроопалення з 1 жовтня 2025 по 30 квітня 2026 діє пільговий тариф 1,32 грн за кВт/год при споживанні до 2000 кВт/год на місяць, що вигідно для домогосподарств з електрокотлами. Звичайний тариф на електроенергію може зрости до 6,64 гривні за кіловат на годину з червня 2025, але для опалення пільга зберігається.

Ціна на опалення 1 квадратного метра залежить від кількох факторів: зовнішньої температури (при -5°C витрата вища, ніж при +8°C), наявності лічильників (90% будинків мають нарахування за фактом), енергоефективності оселі (утеплення знижує витрати на 20–30%) та типу палива. Експерти радять перевіряти рахунки на сайтах постачальників і користуватися субсидіями.

