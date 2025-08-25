Три дня в ТЦК и смерть: что известно о гибели мобилизованного

В селе Городец на Ровенщине 34-летний Виталий Сахарук внезапно умер во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр. Мать погибшего просит разобраться в ситуации.

Жительница Ровенщины Нина Сахарук рассказала о трагических обстоятельствах гибели своего сына Виталия, которого забрали в Сарненский РТЦК и СП 21 августа 2025 года. Он содержался в помещении центра три дня, а о его состоянии родственники узнали лишь после трагедии.

— Еще 23 августа мы узнали, что он в морге. Нас никто не уведомил. Когда мы приехали в полицию в 22:46, нам сказали, что ему стало плохо и была вызвана скорая помощь, — отметила женщина.

По словам представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки, во время проверки воинских документов мужчины выяснилось, что он не имеет права на отсрочку от мобилизации.

— Было установлено, что Сахарук не имеет права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период. Также он является нарушителем воинского учета из-за неявки в январе 2025 года по повестке, — отметили в ТЦК.

Мужчине предложили поехать в районный ТЦК и СП, на что он согласился. После прибытия составили протокол об административном нарушении и направили на военно-врачебную комиссию.

— Во время пребывания на пункте сбора для отправки в военный учебный центр Сахаруку В.В. стало плохо. Срочно вызвали экстренную скорую помощь. К сожалению, врачи констатировали смерть Сахарука — говорится в сообщении.

По предварительным выводам, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

В ТЦК добавили, что в настоящее время проводятся все первоочередные следственно-оперативные действия для выяснения обстоятельств трагедии.

Россия продолжает целенаправленные атаки на ТЦК по всей стране. За последнее время враг атаковал здания центров комплектования в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и других областях.

