Три дні у ТЦК — і смерть: що відомо про загибель мобілізованого

У селі Городець на Рівненщині 34-річний Віталій Сахарук раптово помер під час перебування на пункті збору перед тим, як вирушити до військового навчального центру. Мати загиблого просить розібратися у ситуації.

Жителька Рівненщини Ніна Сахарук розповіла про трагічні обставини загибелі свого сина Віталія, якого забрали до Сарненського РТЦК та СП 21 серпня 2025 року. Він утримувався в приміщенні центру три дні, а про його стан рідні дізналися лише після трагедії.

— Ще, 23 серпня, ми дізналися, що він у морзі. Нас ніхто не повідомив. Коли ми приїхали в поліцію о 22:46, нам сказали, що йому стало погано і була викликана швидка допомога — зазначила жінка

За словами представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, під час перевірки військово-облікових документів чоловіка з’ясувалося, що він не має права на відстрочку від мобілізації.

— Було встановлено, що Сахарук не має права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Також він є порушником військового обліку через неявку у січні 2025 року за повісткою, — зазначили у ТЦК.

Чоловікові запропонували поїхати до районного ТЦК та СП, на що він погодився. Після прибуття склали протокол про адміністративне порушення та направили на військово-лікарську комісію.

— Під час перебування на пункті збору для виправляння до військового навчального центру Сахаруку В.В. стало зле. Терміново викликали екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарі констатували смерть Сахарука, — йдеться у повідомленні.

За попередніми висновками, причиною смерті стала серцева недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні.

У ТЦК додали, що наразі проводяться всі першочергові слідчо-оперативні заходи для з’ясування обставин трагедії.

Росія продовжує цілеспрямовані атаки на ТЦК по всій країні. За останній час ворог атакував будинки центрів комплектування у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та інших областях.

