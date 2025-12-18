В Винницкой области произошла трагедия, шокирующая своей жестокостью и равнодушием. 10-летний мальчик, который имел инвалидность и был полностью зависимым от взрослых, умер от истощения.

Следствие установило, что ребенок не получал еды по меньшей мере два последних месяца своей жизни. Об этом вопиющем случае сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Смерть ребенка от голода в Винницкой области: детали

История этого преступления началась не внезапно. Еще в мае 2025 года мальчик перестал посещать школу. С того времени его состояние стремительно ухудшалось, однако мать сознательно игнорировала потребность в медицинской помощи.

Ребенок угасал медленно, не имея возможности ни попросить о спасении, ни защитить себя самостоятельно.

Мальчик умер от истощения на глазах у соцслужб

Самым страшным в этой истории является то, что трагедия разворачивалась на глазах уполномоченных лиц. По данным следствия, в период с августа по декабрь семью неоднократно посещали представители социальных служб и медики.

Они видели, в каких условиях живет ребенок. Они фиксировали ухудшение его состояния в документах. Но не сделали ничего, что могло бы спасти жизнь, — подчеркнул Генпрокурор.

Несмотря на очевидную угрозу жизни, ребенка не изъяли из семьи, не госпитализировали и не предоставили никакой защиты. Формально выполняя работу, должностные лица фактически оставили мальчика умирать.

Кто понесет ответственность

На данный момент правоохранители задержали мать умершего мальчика. Ей объявлено о подозрении по двум статьям: злостное невыполнение родительских обязанностей и оставление в опасности, что повлекло смерть.

Также прокуратура дала правовую оценку действиям должностных лиц, объявлено о подозрениях:

работнику социальной службы, закрепленному за семьей, за ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка, что повлекло смерть.

семейному врачу за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

К сожалению, случай в Винницкой области — не единственный повод для работы правоохранителей в сфере защиты прав детей и медицинской ответственности. Параллельно с этим стало известно о трагическом инциденте в Киеве, где расследуют обстоятельства смерти еще одного 10-летнего ребенка.

