Для тебя Новости

В Винницкой области погиб ребенок с инвалидностью: мальчик не ел 2 месяца

Юлия Хоменко, редактор сайта 18 декабря 2025, 12:57 2 мин.
Трагедия в Винницкой области

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь