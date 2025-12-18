На Вінниччині сталася трагедія, що шокує своєю жорстокістю та байдужістю. 10-річний хлопчик, який мав інвалідність і був повністю залежним від дорослих, помер від виснаження.

Слідство встановило, що дитина не отримувала їжі щонайменше два останні місяці свого життя. Про цей кричущий випадок повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Смерть дитини від голоду на Вінниччині: деталі

Історія цього злочину почалася не раптово. Ще у травні 2025 року хлопчик перестав відвідувати школу. З того часу його стан стрімко погіршувався, однак матір свідомо ігнорувала потребу у медичній допомозі.

Дитина згасала повільно, не маючи змоги ні попросити про порятунок, ні захистити себе самостійно.

Читати на тему Одномісячна дитина опинилася в лікарні через чадний газ — подробиці Дитину відразу госпіталізували до лікарні.

Хлопчик помер від виснаження на очах у соцслужб

Найстрашнішим у цій історії є те, що трагедія розгорталася на очах уповноважених осіб. За даними слідства, у період із серпня до грудня до родини неодноразово навідувалися представники соціальних служб та медики.

Вони бачили, у яких умовах живе дитина. Вони фіксували погіршення її стану в документах. Але не зробили нічого, що могло б урятувати життя, — наголосив Генпрокурор.

Незважаючи на очевидну загрозу життю, дитину не вилучили з сім’ї, не госпіталізували та не надали жодного захисту. Формально виконуючи роботу, посадовці фактично залишили хлопчика помирати.

Хто понесе відповідальність

Наразі правоохоронці затримали матір померлого хлопчика. Їй оголошено про підозру за двома статтями: злісне невиконання батьківських обов’язків та залишення в небезпеці, що спричинило смерть.

Також прокуратура дала правову оцінку діям посадових осіб, оголошено про підозри:

працівнику соціальної служби, закріпленому за сім’єю, за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дитини, що спричинило смерть.

сімейному лікареві за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Головне фото: Нацполіція.

На жаль, випадок на Вінниччині — не єдиний привід для роботи правоохоронців у сфері захисту прав дітей та медичної відповідальності. Паралельно з цим стало відомо про трагічний інцидент у Києві, де розслідують обставини смерті ще однієї 10-річної дитини.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!