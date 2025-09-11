6 жен и миллиарды на счету: кто такой Ларри Эллисон

До недавнего времени Илон Маск удерживал статус самого богатого человека мира. Однако 10 сентября его первенство пошатнулось. Соучредитель компании Oracle Ларри Эллисон сдвинул руководителя Tesla с этого места.

Прыжок акций Oracle Corp добавил рекордную сумму в его состояние, а именно 101 миллиард долларов. Причиной стали опубликованные квартальные результаты, превзошедшие ожидания аналитиков.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, это самый однодневный рост, который когда-либо фиксировался.

Ларри Эллисон стал самым богатым человеком мира

81-летний Эллисон, являющийся соучредителем Oracle, а сейчас председатель правления и главный технический директор, имеет большую часть своего чистого капитала именно в этой компании. Она занимается разработкой программного обеспечения для баз данных.

Акции Oracle выросли на 36% после того, как компания опубликовала отчет о значительном росте количества заказов и дала положительный прогноз дальнейшего развития.

Это самый большой рост компании за один день с 1992 года. Акции Tesla, напротив, в этом году упали на 14%.

Чистый капитал Эллисона вырос до 393 миллиардов долларов, превысив состояние Маска, которое в настоящее время составляет 385 миллиардов.

Генеральный директор Oracle Сафра Кац заявила, что компания планирует подписать еще нескольких многомиллиардных клиентов в течение следующих месяцев, что может принести в будущем 455 миллиардов долларов дохода.

Она также изложила амбициозный прогноз для подразделения облачной инфраструктуры Oracle, согласно которому компания ожидает увеличения дохода до 18 млрд долларов в 2026 финансовом году.

Кроме того, ожидается, что доходы постепенно возрастут до 144 миллиарда долларов в течение следующих четырех лет.

Состояние Маска, почти год удерживавшего титул самого богатого человека в мире, выросло до самой высокой отметки в 486 миллиардов долларов прошлого декабря. Однако эта цифра значительно сократилась в начале этого года, поскольку работа миллиардера на правительство сильно тяготила компании.

Напомним, что Маск собирался создать собственную партию и начать политическую карьеру.

