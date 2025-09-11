6 дружин і мільярди на рахунку: хто такий Ларрі Еллісон

Донедавна Ілон Маск утримував статус найбагатшої людини світу. Проте 10 вересня його першість похитнулася. Співзасновник компанії Oracle Ларрі Еллісон посунув керівника Tesla з цього місця.

Стрибок акцій Oracle Corp додав рекордну суму до його статку, а саме 101 мільярд доларів. Причиною стали опубліковані квартальні результати, які перевершили очікування аналітиків.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, це найбільше одноденне зростання, яке коли-небудь фіксувалося.

Ларрі Еллісон став найбагатшою людиною світу

81-річний Еллісон, який є співзасновником Oracle, а нині голова правління та головний технічний директор, має більшу частину свого чистого капіталу саме в цій компанії. Вона займається розробкою програмного забезпечення для баз даних.

Акції Oracle зросли на 36% після того, як компанія опублікувала звіт про значне зростання кількості замовлень та дала позитивний прогноз щодо подальшого розвитку.

Це найбільше зростання компанії за один день з 1992 року. Акції Tesla, навпаки, цього року впали на 14%.

Чистий капітал Еллісона виріс до 393 мільярдів доларів, перевищивши статки Маска, які нині становлять 385 мільярдів.

Генеральна директорка Oracle Сафра Кац заявила, що компанія планує підписати ще кількох багатомільярдних клієнтів протягом наступних місяців, що може принести в майбутньому 455 мільярдів доларів доходу.

Вона також виклала амбітний прогноз для підрозділу хмарної інфраструктури Oracle, згідно з яким компанія очікує збільшення доходу до 18 мільярдів доларів у 2026 фінансовому році.

Крім того, очікується, що доходи компанії поступово зростуть до 144 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років.

Статки Маска, який майже рік утримував титул найбагатшої людини у світі, зросли до найвищої позначки у 486 мільярдів доларів минулого грудня. Однак ця цифра значно скоротилася на початку цього року, оскільки робота мільярдера на уряд сильно обтяжувала компанії.

Нагадаємо, що Маск мав намір створити власну партію та почати політичну кар’єру.

