США захватили танкер Olina в Карибском море: судно является частью теневого флота

США захватывают танкер Olina в Карибском море вблизи острова Тринидад. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на одного из американских чиновников.

Как отмечается, это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий США контролировать экспорт нефти из Венесуэлы.

США захватили нефтяной танкер Olina: детали

Согласно публичной базе данных судоходства Equasis, танкер Olina по ошибке курсировал под флагом Восточного Тимора. Ранее он вышел из Венесуэлы и вернулся в регион. В пятницу судно было задержано.

Британская компания по управлению морскими рисками Vanguard сообщила, что система отслеживания судна в последний раз была активна 52 дня назад в венесуэльской свободной экономической зоне, северо-восточнее Кюрасао.

Захват произошел после длительного преследования танкеров, связанного с поставками венесуэльской нефти в регионе.

Танкер Olina вышел из Венесуэлы на прошлой неделе полностью загруженный нефтью в составе флотилии вскоре после того, как США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По информации от источников, судно вернулось полностью загруженным в Венесуэлу.

В январе 2025 года США ввели санкции против танкера. Тогда он назывался Minerva M. По словам Вашингтона, он является частью так называемого теневого флота — судов, которые выходят в воды с минимальным контролем или без официальной страховки.

Напомним, что 30 декабря 2025 года США пытались захватить танкер Bella 1. В свою очередь экипаж судна нарисовал российский флаг на борту, а с 1 января 2026-го борт переименовали в Marinera с последующей регистрацией в РФ.

Тогда же правительство РФ направило США дипломатическую ноту, в которой призвало прекратить преследование нефтяного танкера. 6 января ряд источников отметили, что США сохраняют намерение перехватить направляющееся в Венесуэлу судно. 7 января Америка все же его захватила.

Министерство транспорта РФ заявило, что Вашингтон не имел права задерживать судно. А уже 8 января генеральный прокурор США Пэм Бонди проинформировал, что Министерство юстиции отслеживает еще несколько кораблей.

