США захопили танкер Olina у Карибському морі: судно є частиною тіньового флоту

США захоплюють танкер Olina в Карибському морі поблизу острову Тринідад. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на одного з американських чиновників.

Це вже п’яте подібне перехоплення суден за останні тижні в рамках зусиль США контролювати експорт нафти з Венесуели.

США захопили нафтовий танкер Olina: деталі

Згідно з публічною базою даних судноплавства Equasis, танкер Olina помилково курсував під прапором Східного Тимору. Раніше він вийшов з Венесуели та повернувся до регіону. У п’ятницю судно затримали.

Британська компанія з управління морськими ризиками Vanguard повідомила, що система відстеження судна востаннє була активна 52 дні тому у венесуельській вільній економічній зоні, на північний схід від Кюрасао.

Захоплення відбулося після тривалого переслідування танкерів, яке пов’язане із постачанням венесуельської нафти в регіоні.

Танкер Olina вийшов з Венесуели минулого тижня повністю завантажений нафтою у складі флотилії невдовзі після того, як США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За інформацією від джерел, судно повернулося повністю завантаженим до Венесуели.

У січні 2025 року США запровадили санкції проти танкера. Тоді він мав назву Minerva M. За словами Вашингтона, він є частиною так званого тіньового флоту — суден, які виходять у води з мінімальним контролем або без офіційної страховки.

Нагадаємо, що 30 грудня 2025 року США намагалися захопити танкер Bella 1. Своєю чергою екіпаж судна намалював російський прапор на борту, а з 1 січня 2026-го борт перейменували на Marinera з подальшою реєстрацією у РФ.

Тоді ж уряд РФ надіслав США дипломатичну ноту, у якій закликав припинити переслідування нафтового танкера. 6 січня низка джерел зауважила, що США зберігають намір перехопити судно, що прямувало до Венесуели. 7 січня Америка остаточно його захопила.

Міністерство транспорту РФ заявило, що Вашингтон не мав права затримувати судно. А вже 8 січня генеральна прокурорка США Пем Бонді поінформувала, що Міністерство юстиції відстежує ще кілька кораблів.

