Один из самых трудных дней: почти треть сети Киевстар осталась без света

Из-за масштабных отключений электроэнергии в связи с атаками РФ на энергообъекты, более 30% сети Киевстара остаются без питания.

Об этом сообщил генеральный директор Киевстара Александр Комаров в своем Facebook. Читай в материале о ситуации в сети на данный момент.

Треть Киевстара не работает — что известно

По словам Комарова, пять региональных технологических центров сейчас работают на генераторах, а около 4% базовых станций временно недоступны. Он рекомендовал абонентам фиксированного домашнего интернета обеспечить резервное питание для своих роутеров, чтобы избежать перебоев в связи.

Компания заранее подготовила фиксированную сеть к возможным длительным блэкаутам: 99% услуги Домашний Интернет обеспечено автономной работой до 12 часов благодаря установке более 80 тысяч аккумуляторов типа LiFePO4.

Инвестиции Киевстара в модернизацию систем резервного питания на 2024-2025 годы достигают почти 300 миллионов гривен. Это позволило сохранить доступность фиксированного интернета даже во время длительных отключений электричества.

Сложная ситуация в энергосистеме вызвана атаками российских войск на объекты инфраструктуры в Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. По данным Министерства энергетики, во всех регионах действуют графики почасовых отключений и ограничений для бизнеса с 00:00 до 23:59. В Киеве 20 ноября электричество отключают в разных очередях на период от 11,5 до 18 часов.

Во время выступления на IT Arena 2025 Комаров, как отмечает 24 Техно, рассказал о стратегии компании по работе в условиях блэкаутов. Около 20% инвестиций направлено на повышение устойчивости: резервирование ядра сети, восстановление после деоккупации (потеряно около 800 сайтов из 15 тысяч; в пик оккупации — до 2000), а также обеспечение энергоустойчивости фиксированной сети.

Компания выполнила 90 тысяч операций по модернизации питания примерно на 45 тысячах многоквартирных домов, что составило 270 тысяч человеко-часов за девять месяцев.

