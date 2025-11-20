Один з найважчих днів: майже третина мережі Київстар залишилась без світла

Через масштабні відключення електроенергії у зв’язку з атаками РФ на енергооб’єкти, понад 30% мережі Київстару залишаються без живлення.

Про це повідомив генеральний директор Київстару Олександр Комаров у своєму Facebook. Читай у матеріалі ситуацію в мережі станом на зараз.

Третина Київстару не працює — що відомо

За словами Комарова, п’ять регіональних технологічних центрів наразі працюють на генераторах, а близько 4% базових станцій тимчасово недоступні. Він рекомендував абонентам фіксованого домашнього інтернету забезпечити резервне живлення для своїх роутерів, аби уникнути перерв у зв’язку.

Компанія заздалегідь підготувала фіксовану мережу до можливих тривалих блекаутів: 99% послуги Домашній Інтернет забезпечено автономною роботою до 12 годин завдяки встановленню понад 80 тисяч акумуляторів типу LiFePO4.

Інвестиції Київстару в модернізацію систем резервного живлення на 2024-2025 роки сягають майже 300 мільйонів гривень. Це дозволило зберегти доступність фіксованого інтернету навіть під час тривалих відключень електрики.

Складна ситуація в енергосистемі спричинена атаками російських військ на об’єкти інфраструктури в Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. За даними Міністерства енергетики, у всіх регіонах діють графіки погодинних вимкнень та обмежень для бізнесу з 00:00 до 23:59. У Києві 20 листопада електрику вимикають у різних чергах на період від 11,5 до 18 годин.

Під час виступу на IT Arena 2025 Комаров, як зазначає 24 Техно, розповів про стратегію компанії щодо роботи в умовах блекаутів. Близько 20% інвестицій спрямовано на підвищення стійкості: резервування ядра мережі, відновлення після деокупації (втрачено близько 800 сайтів з 15 тисяч; у піку окупації — до 2000), а також забезпечення енергостійкості фіксованої мережі.

Компанія виконала 90 тисяч операцій з модернізації живлення на приблизно 45 тисячах багатоквартирних будинків, що склало 270 тисяч людино-годин за дев’ять місяців.

Раніше ми писали, як подзвонити оператору Київстар у 2025 році — читай у матеріалі, як оперативно зв’язатись з реальною людиною.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!