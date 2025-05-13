Международная коалиция растет: Северная Македония поддержала трибунал против Путина

Северная Македония официально присоединилась к инициативе Европейского Союза и его союзников, направленной на создание специального суда в Гааге.

Целью этого суда является привлечение к ответственности высшего военно-политического руководства Российской Федерации за военные преступления, совершенные на территории Украины.

Информацию об этом подтвердил министр иностранных дел и внешней торговли Северной Македонии Тимчо Муцунски.

В своем сообщении в социальной сети Facebook он отметил, что страна поддержала эту инициативу, поскольку выступает за неукоснительное соблюдение международного и гуманитарного права.

Мы действуем в тесном сотрудничестве с нашими стратегическими партнерами. Наши граждане должны понимать, что уважение международного права является ключевым для таких малых стран, как наша, — заявил Муцунски.

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Он подчеркнул, что Северная Македония принципиально поддерживает создание трибунала.

— Политика иногда может превалировать над законом, но это не означает, что мы, как государство, не должны последовательно отстаивать принципы, которые мы исповедуем, — заявил глава МИД Северной Македонии, добавив, что только время покажет, достигнет ли эта инициатива поставленных целей.

Тем не менее он оценил этот шаг как необходимый в условиях текущей геополитической ситуации.

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