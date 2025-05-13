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Міжнародна коаліція зростає: Північна Македонія підтримала справу проти Путіна

Марія Дзюба, редакторка сайту 13 Травня 2025, 14:00
Міжнародна коаліція зростає: Північна Македонія підтримала справу проти Путіна
Фото Pexels
Міжнародна коаліція зростає: Північна Македонія підтримала справу проти Путіна
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