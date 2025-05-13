Міжнародна коаліція зростає: Північна Македонія підтримала справу проти Путіна

Північна Македонія офіційно приєдналася до ініціативи Європейського Союзу та його союзників, спрямованої на створення спеціального суду в Гаазі.

Метою цього суду є притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації за воєнні злочини, скоєні на території України.

Інформацію про це підтвердив міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Північної Македонії Тімчо Муцунський.

У своєму повідомленні в соціальній мережі Facebook він зазначив, що країна підтримала цю ініціативу, оскільки виступає за неухильне дотримання міжнародного та гуманітарного права.

Ми діємо у тісній співпраці з нашими стратегічними партнерами. Наші громадяни повинні розуміти, що повага до міжнародного права є ключовою для таких малих країн, як наша, — заявив Муцунський.

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Він наголосив, що Північна Македонія принципово підтримує створення трибуналу.

— Політика іноді може превалювати над законом, але це не означає, що ми, як держава, не повинні послідовно відстоювати принципи, які ми сповідуємо, — заявив глава МЗС Північної Македонії, додавши, що лише час покаже, чи досягне ця ініціатива поставлених цілей.

Проте він оцінив цей крок як необхідний в умовах поточної геополітичної ситуації.

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