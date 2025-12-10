В мире усиливается денежное неравенство: ряд богачей владеют “беспрецедентной финансовой властью”

Менее 60 000 человек, а это 0,001% населения мира, контролируют втрое больше богатства, чем беднейшая часть человечества. Авторитетный Отчет о мировом неравенстве, основанный на данных, собранных 200 исследователями, утверждает, что глобальное неравенство достигло таких крайностей, что срочные действия стали необходимыми.

Исследователи добавляют, что 10% самых богатых зарабатывают больше, чем остальные 90% вместе взятые, тогда как самая бедная половина получает менее 10% от общего мирового заработка.

Почти в каждом регионе 1% самых богатых был богаче, чем 90% низших вместе взятых. К тому же стремительно растет неравенство концентрации богатства в одних руках.

Рикардо Гомес-Каррера из Парижской школы экономики заявил, что результатом таких изменений является мир, в котором крошечное меньшинство владеет “беспрецедентной финансовой властью”

В то время как миллиарды остаются лишенными даже базовой экономической стабильности, — цитирует исследователя The Guardian.

Как финансовое неравенство влияет на разные аспекты жизни

Доля активов богатейших людей мира возросла с почти 4% в 1995 году до более 6%. Богатство мультимиллионеров увеличивалось примерно на 8% ежегодно с 1990-х годов.

Французский экономист Том Пикетти заявил, что хотя неравенство долгое время было определяющей чертой мировой экономики, в 2025 году она достигла уровней, “требующих срочного внимания”.

По словам авторов исследования, уменьшение неравенства — это не только справедливость, но и устойчивость экономик, стабильность демократий и жизнеспособность планеты. Было обнаружено, что неравенство возможностей подпитывает неравенство результатов.

Например, расходы на образование на одного ребенка в Европе и Северной Америке более чем в 40 раз превышают показатели в странах Африки к югу от Сахары. Этот разрыв примерно в три раза превышает ВВП на душу населения.

Неравенство также становится причиной проблем в глобальной финансовой системе, работающей в интересах богатых стран. Развитые экономики могут брать дешевые ссуды и инвестировать за рубежом с более высокой доходностью.

Гендерное неравенство и влияние на экологию

Усиливается и гендерное неравенство. Разрыв в оплате труда сохраняется во всех регионах. За исключением неоплачиваемой работы, женщины до сих пор зарабатывают в среднем лишь 61% того, что зарабатывают мужчины за рабочий час. Если учитывать неоплачиваемый труд, то этот показатель падает до 32%.

Кроме этого, состоятельные люди усугубляют климатический кризис своими инвестициями. Глобальные данные показывают, что на беднейшую половину населения мира приходится лишь 3% выбросов углерода, связанных с частной собственностью капитала, тогда как на богатые 10% приходится около 77% выбросов.

Отмечается, что те, кто влечет за собой меньше выбросов, а это преимущественно население стран с низким уровнем дохода, станут более уязвимыми к климатическим потрясениям. В то же время, те, кто провоцирует большие выбросы, защищены от влияния изменений благодаря своим доходам.

По мнению исследования, неравенство можно уменьшить, в частности путем государственных инвестиций в образование и здравоохранение, а также с помощью эффективных программ налогообложения и перераспределения. Сейчас во многих странах богатые избегают налогообложения.

