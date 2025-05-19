Прогрессирует быстро и болезненно… У Джо Байдена обнаружили тяжелую форму рака

Рак поражает незаметно и медленно, так что не все могут знать о нем на первых этапах. Болезнь не выбирает, а забирает детей или взрослых, молодых или пожилых… Самое главное — вовремя обнаружить развитие онкологии, чтобы остался шанс на спасение.

19 мая в американских СМИ разлетелась новость, что экс-президенту США Джо Байдену диагностировали рак. Расскажем, что об этом известно, и прокомментировал ли сам Байден свой диагноз.

У Джо Байдена обнаружили рак: что известно

Еще неделю назад издание ABC писало, что у Джо Байдена врачи обнаружили узелок в простате. Нашли новообразование во время планового осмотра у врача.

Однако эти новости опирались на источники, а сам Байден ничего не комментировал относительно собственного состояния здоровья.

— В ходе планового медицинского осмотра в простате был обнаружен небольшой узел, что требовало дальнейшего обследования, — рассказали журналистам издания.

Напомним, что в феврале 2023 года Байдену удалили раковую опухоль на груди. А до начала его каденции мужчине удаляли несколько немеланомных раковых образований кожи.

Но уже 19 мая СМИ распространили новость о том, что новообразование в простате оказалось онкологией. В частности, это публикуют ABC News и NBC. Соответствующее заявление было опубликовано в офисе Байдена, а известные люди начали выражать Байдену поддержку.

В частности сообщают, что экс-президента США поражает агрессивный рак простаты.

На прошлой неделе у президента Джо Байдена обнаружили новый узел простаты после того, как у него появились симптомы, связанные с мочеиспусканием. В пятницу у него был диагностирован рак простаты с показателем по шкале Глисона 9 (группа 5) с метастазами в кости.

Это более агрессивная форма рака. Лечить онкологию могут благодаря гормонам. Сейчас Джо Байден вместе с семьей рассматривает варианты лечения. Рак простаты в агрессивной форме имеет другие особенности, и такая онкология распространяется быстрее.

Действующий президент США Дональд Трамп выразил соболезнования Байдену:

Мелания и я огорчены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы выражаем самые теплые и лучшие пожелания Джилл и семье, а также желаем Джо скорейшего и успешного выздоровления.

Свои обращения и поддержку также опубликовали Барак Обама, экс-вице-президент Камала Харрис, экс-министр транспорта Пит Буттиджич.

Раньше мы рассказывали, почему в Украине растет количество больных раком.

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