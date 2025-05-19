Прогресує швидко і болісно…У Джо Байдена виявили важку форму раку

Рак вражає непомітно та повільно, тож не всі можуть знати про нього на перших етапах. Хвороба не вибирає, а забирає дітей чи дорослих, молодих чи літніх… Найголовніше — вчасно виявити розвиток онкології, аби лишився шанс на порятунок.

19 травня в американських ЗМІ розлетілася новина, що екс-президенту США Джо Байдену діагностували рак. Розповімо, що про це відомо, і чи прокоментував сам Байден свій діагноз.

У Джо Байдена виявили рак: що відомо

Ще тиждень тому видання ABC писало, що у Джо Байдена лікарі виявили вузлик у простаті. Знайшли новоутворення під час планового огляду у лікаря.

Проте ці новини спиралися на джерела, а сам Байден нічого не коментував стосовно власного стану здоров’я.

— У ході планового медичного огляду у простаті було виявлено невеликий вузол, що вимагало подальшого обстеження, — спершу розповіли журналісти видання.

Нагадаємо, що в лютому 2023 Байдену видалили ракову пухлину на грудях. А до початку його каденції чоловікові видаляли кілька немеланомних ракових утворень шкіри.

Та вже 19 травня ЗМІ поширили новину, що новоутворення у простаті виявилося онкологією. Зокрема це публікують ABC News та NBC. Відповідну заяву опублікували в офісі Байдена, а відомі люди почали висловлювати Байдену підтримку.

Зокрема повідомляють, що екс-президента США вражає агресивний рак простати.

Минулого тижня у президента Джо Байдена виявили новий вузол простати після того, як у нього з’явилися симптоми, пов’язані з сечовипусканням. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з показником за шкалою Глісона 9 (група 5) із метастазами у кістки.

Це більш агресивна форма раку. Лікувати онкологію можуть завдяки гормонам. Нині Джо Байден разом з родиною розглядає варіанти лікування. Рак простати в агресивній формі має інші особливості, і така онкологія поширюється швидше.

Чинний президент США Дональд Трамп висловив співчуття Байдену:

Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші та найкращі побажання Джилл та сім’ї, а також бажаємо Джо якнайшвидшого та успішного одужання.

Свої звернення та підтримку також опублікували Барак Обама, екс-віце-президентка Камала Гарріс, екс-міністр транспорту Піт Буттіджич.

Раніше ми розповідали, чому в Україні росте кількість хворих на рак.

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