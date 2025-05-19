Прогресує швидко і болісно…У Джо Байдена виявили важку форму раку

Фото Depositphotos Рак вражає непомітно та повільно, тож не всі можуть знати про нього на перших етапах. Хвороба не вибирає, а забирає дітей чи дорослих, молодих чи літніх… Найголовніше — вчасно виявити розвиток онкології, аби лишився шанс на порятунок. 19 травня в американських ЗМІ розлетілася новина, що екс-президенту США Джо Байдену діагностували рак. Розповімо, що про це відомо, і чи прокоментував сам Байден свій діагноз. У Джо Байдена виявили рак: що відомо Ще тиждень тому видання ABC писало, що у Джо Байдена лікарі виявили вузлик у простаті. Знайшли новоутворення під час планового огляду у лікаря. Проте ці новини спиралися на джерела, а сам Байден нічого не коментував стосовно власного стану здоров’я. — У ході планового медичного огляду у простаті було виявлено невеликий вузол, що вимагало подальшого обстеження, — спершу розповіли журналісти видання. Нагадаємо, що в лютому 2023 Байдену видалили ракову пухлину на грудях. А до початку його каденції чоловікові видаляли кілька немеланомних ракових утворень шкіри. Та вже 19 травня ЗМІ поширили новину, що новоутворення у простаті виявилося онкологією. Зокрема це публікують ABC News та NBC. Відповідну заяву опублікували в офісі Байдена, а відомі люди почали висловлювати Байдену підтримку. Читати на тему ”Що, чорт забирай, відбувається?” Перше інтерв’ю Байдена після президентства Байден вперше публічно прокоментував дії Трампа на посаді президента. Зокрема повідомляють, що екс-президента США вражає агресивний рак простати. Минулого тижня у президента Джо Байдена виявили новий вузол простати після того, як у нього з’явилися симптоми, пов’язані з сечовипусканням. У п’ятницю у нього діагностували рак простати з показником за шкалою Глісона 9 (група 5) із метастазами у кістки. Це більш агресивна форма раку. Лікувати онкологію можуть завдяки гормонам. Нині Джо Байден разом з родиною розглядає варіанти лікування. Рак простати в агресивній формі має інші особливості, і така онкологія поширюється швидше. Чинний президент США Дональд Трамп висловив співчуття Байдену: Меланія і я засмучені звісткою про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми висловлюємо найтепліші та найкращі побажання Джилл та сім’ї, а також бажаємо Джо якнайшвидшого та успішного одужання. Свої звернення та підтримку також опублікували Барак Обама, екс-віце-президентка Камала Гарріс, екс-міністр транспорту Піт Буттіджич. Раніше ми розповідали, чому в Україні росте кількість хворих на рак.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Джо Байден, Рак Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter