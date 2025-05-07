46-й президент США Джо Байден вперше поговорив з журналістами після свого президентства. В інтерв’ю ВВС він заявив, що думає про нову політику США щодо України та як оцінює мирні ініціативи нової адміністрації.

Джо Байден про тиск Трампа на Україну

Байден заявив, що тиск адміністрації Трампа на Україну з вимогою віддати території Росії є “сучасною манерою умиротворення”.

Він також додав, що Путін вважає Україну частиною Росії, і будь-хто, хто думає, що він зупиниться, якщо віддати йому території, “просто дурень”.

— Це сучасна політика умиротворення, — сказав він, маючи на увазі політику колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Невілла Чемберлена, який наприкінці 1930-х років намагався задовольнити вимоги Гітлера у невдалій спробі уникнути тотальної війни в Європі

Його також турбує розпад відносин між США та Європою за президентства Дональда Трампа, адже це, за його словами, змінить сучасну історію світу.

Байден прокоментував заклики Трампа забрати Панамський канал, “придбати” Гренландію та зробити Канаду 51-м штатом:

Що, чорт забирай, тут відбувається? Який президент взагалі так говорить? Це не ми. Ми за свободу, демократію, можливості, а не за конфіскацію.

Журналісти у розмові поставили під сумнів, чи надав колишній президент достатньо підтримки Києву, щоб забезпечити перемогу у війні, а не просто можливість чинити опір повномасштабному вторгненню Росії.

— Ми дали їм усе необхідне для забезпечення їхньої незалежності, і ми були готові відповісти більш агресивно, якщо Путін знову вжив би заходів, — відповів на це Байден.

Він також висловив стурбованість тим, що Європа втратить довіру до лідерства США:

Лідери континенту ставлять питання: що ж мені тепер робити? Чи можу я покластися на Сполучені Штати?

Байден також сказав, що боїться, що деякі країни альянсу НАТО, що межують з Росією, теж почнуть йти на компроміси з Путіним, якщо Україна зрештою відмовиться від землі.

Колишній президент зазначив, що суперечка Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті у лютому була “нижче гідності Америки”.

Нагадаємо, що раніше велися перші розмови про можливий імпічмент Трампа.

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