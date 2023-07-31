Украина получила более миллиарда долларов грантовых средств от США: на что будут тратить финансирование

США оказывают Украине разностороннюю помощь. В этот раз от Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступил грант в $1,25 млрд через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Грант $1,25 млрд от США: что известно

Грант в размере $1,25 млрд предоставлен как часть пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

Его целью является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

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Куда будут тратиться грантовые средства

В сообщении МФУ рассказывают, что грантовое финансирование направят на возмещение расходов госбюджета:

оплату труда работников государственных органов;

выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям, выплаты жилищно-коммунальных субсидий);

другие социальные выплаты.

— Безвозвратная финансовая помощь от Соединенных Штатов является важнейшим элементом в поддержке Госбюджета Украины при сопротивлении полномасштабной агрессии РФ. Очередной грант поможет правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы.

Очень благодарны Правительству и налогоплательщикам Соединенных Штатов Америки за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины в этот определяющий для нашего государства период, — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Штаты также поддерживают Украину и в других областях. Ранее мы говорили о помощи украинским фермерам от США.

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