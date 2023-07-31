Україна отримала понад мільярд доларів грантових коштів від США: на що витрачатимуть фінансування

США надають Україні різнобічну допомогу. Цього разу від Сполучених Штатів Америки до державного бюджету України надійшов грант $1,25 млрд через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку, повідомили в Міністерстві фінансів України.

Грант $1,25 млрд від США: що відомо

Грант у розмірі $1,25 млрд наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine).

Його метою є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки й оборони.

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У повідомленні МФУ розповідають, що грантове фінансування спрямують на відшкодування видатків держбюджету:

оплату праці працівників державних органів;

виплати за окремими програмами держаної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій);

інші соціальні виплати.

— Безповоротна фінансова допомога від Сполучених Штатів є надзвичайно важливим елементом у підтримці Держбюджету України під час опору повномасштабній агресії РФ. Черговий грант допоможе Уряду України відшкодувати пріоритетні видатки соціальної та гуманітарної сфери.

Надзвичайно вдячні Уряду та платникам податків Сполучених Штатів Америки за солідарність та безпрецедентну підтримку України у цей визначальний для нашої держави період, — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Штати також підтримують Україну й в інших сферах. Раніше ми розповідали про допомогу українським фермерам від США.

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