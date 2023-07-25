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Украина стремится стать крупнейшим производителем оружия в Европе — первые успешные шаги

Диана Просяник, редактор сайта 25 июля 2023, 14:00
Камишін
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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