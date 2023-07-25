Украина стремится стать крупнейшим производителем оружия в Европе — первые успешные шаги

У Украины есть амбициозные планы стать крупнейшим производителем вооружения в Европе. И уже можно говорить о первых успешных шагах в производстве ракет.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в интервью Polska Agencja Prasowa.

Камышин отметил, что Украина уже начала развиваться как потенциальный производитель оружия. Он также отметил, что сейчас наша страна уже имеет определенные успехи в этой сфере, но наибольший акцент делается именно на изготовлении ракет.

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Также министр рассказал, что производственная способность украинского оборонного комплекса за последний месяц выросла в два раза, хотя конкретных цифр Камышин не назвал.

Минстратегпром является одним из соучредителей инициативы Brave 1, направленной на поддержку разработок defense tech в Украине.

Как говорит Александр Камышин, этот проект является важной платформой для украинских военнослужащих, так как это позволит производителям быстрее пройти путь от идеи до контракта с Минобороны.

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По словам министра, проект Brave 1 ориентирован и на международных инвесторов.

Камышин подчеркнул, что потенциальные инвесторы, которые решат производить оружие в Украине во время войны, смогут оценить его эффективность в реальных боевых условиях, что, в свою очередь, позволит им усовершенствовать его.

Он также отметил, что оружие, созданное таким способом, будет отвечать не только потребностям украинского рынка.

Как говорит министр, Украина стремится стать экспертом в ведении обычной войны.

Украина станет оружейным арсеналом свободного мира и экспертом в ведении обычной войны. Мы хотим, чтобы наша страна стала крупнейшим производителем оружия в Европе, — сказал Камышин в интервью.

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