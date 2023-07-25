Новини

Україна прагне стати найбільшим виробником зброї у Європі — перші успішні кроки

Діана Просяник, редакторка сайту 25 Липня 2023, 14:00
Камишін
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Більше новин
Як виготовляють герб для монумента Батьківщина-мати
Уже на фінішній прямій! Як працюють над виготовленням герба для монумента Батьківщина-мати
переведення в іншу школу
Перший дзвоник за новою партою: як перевести дитину в іншу школу
Спаржа
Спаржа: користь, вітаміни та які властивості має овоч — пояснюють експерти
Коли треба віддавати дитину на гурток та як його обрати
Щоб завжди було цікаво та без втоми — коли віддавати дитину на гурток та як правильно його обрати
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як виготовляють герб для монумента Батьківщина-мати
Уже на фінішній прямій! Як працюють над виготовленням герба для монумента Батьківщина-мати
переведення в іншу школу
Перший дзвоник за новою партою: як перевести дитину в іншу школу
Коли закінчиться війна в Україні: думки експертів 25 липня 2023
Сотні сценаріїв — перемога одна. Коли закінчиться війна: прогнози військових експертів та політиків
Електронний підпис
Європейські стандарти в Україні: що таке електронний підпис та як ним користуватися

Відео
Як виготовляють герб для монумента Батьківщина-мати

Уже на фінішній прямій! Як працюють над виготовленням герба для монумента Батьківщина-мати
0:06:11
Ситуація на Східному фронті: що відбувається на Бахмутському та Лимансько-Куп’янському напрямках
Росіяни проводять ескалацію на одному напрямку, щоб відволікти ЗСУ від іншого? Що відбувається на Східному фронті
0:04:13
Розіграш частини фюзеляжу літака Мрія — як виграти і допомогти ЗСУ
Легенда за донат! Як придбати частинку фюзеляжу літака Мрія та допомогти ЗСУ — детально
Карта бойових дій в Україні
Завозить іноземців на окуповані території — ворог хоче змінити демографію: карта бойових дій в Україні 25 липня в режимі онлайн
0:03:33
Андрій Зарічний: історія сапера про розмінування Київщини, Харківщини та Херсонщини
Усе, що їм непотрібно, росіяни викинули на нашу землю. Сапер розповів, як рятує українців
0:03:33
Роман Василюк: історія військового про втрату руки та ноги у Бахмуті
Біонічною рукою вже грається з півторарічним сином! Історія незламного захисника про протезування
Карта бойових дій в Україні 24.07.2023 онлайн
Просуваються на Півдні й знищують ворога усюди: карта бойових дій в Україні 24 липня в режимі онлайн
0:05:26
Смерть військового в київській лікарні: що відомо на цю мить
У київській лікарні загинув військовий. Подробиці трагедії та свідчення рідних бійця
0:02:25
Пожежі у Миколаєві
На Півдні частіше горять ліси! ДСНС розповідають, через що відбувається пожежа та як її уникнути
0:02:19
Евакуація з Донеччини
На Донеччині снаряд влучив прямо в дитячу кімнату. Історія сміливої десятирічної Христини
Більше відео
Коли треба віддавати дитину на гурток та як його обрати
Читати далі
Щоб завжди було цікаво та без втоми — коли віддавати дитину на гурток та як правильно його обрати
Як підтвердити трудовий стаж, якщо трудова книжка залишилася на окупованій території
Читати далі
Трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території: як підтвердити стаж роботи

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь