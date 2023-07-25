Україна прагне стати найбільшим виробником зброї у Європі — перші успішні кроки

Україна має амбітні плани стати найбільшим виробником озброєння у Європі. І вже можна говорити про перші успішні кроки у виробництві ракет.

Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю Polska Agencja Prasowa.

Камишін наголосив, що Україна вже почала розбудовуватися як потенційний виробник зброї. Він також зазначив, що нині наша країна вже має певні успіхи у цій сфері, але найбільший акцент робиться саме на виготовленні ракет.

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Також міністр розповів, що виробнича здатність українського оборонного комплексу за останній місяць зросла у два рази, хоча конкретних цифр Камишін не назвав.

Мінстратегпром є одним зі співзасновників ініціативи Brave 1, що спрямована на підтримку розробок defense tech в Україні.

Як каже Олександр Камишін, цей проект є важливою платформою для українських військовослужбовців через те, що це дасть змогу виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міноборони.

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За словами міністра, проект Brave 1 орієнтований й на міжнародних інвесторів.

Камишін наголосив, що потенційні інвестори, які вирішать виробляти зброю в Україні під час війни, зможуть оцінити її ефективність у реальних бойових умовах, що, своєю чергою, дасть можливість їм вдосконалити її.

Він також зазначив, що зброя, створена таким способом, буде відповідати не лише потребам українського ринку.

Як каже міністр, Україна прагне стати експертом у веденні звичайної війни.

Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоби наша країна стала найбільшим виробником зброї у Європі, — сказав Камишін в інтерв’ю.

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