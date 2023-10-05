Заработал украинский зерновой коридор: как судна экспортируют зерно и какая ситуация с безопасностью

С начала полномасштабного российского вторжения РФ создала опасность в Черном море. Поэтому Украине стало трудно экспортировать зерно в те страны, которые в этом нуждаются. Со временем было заключено зерновое соглашение, но Россия вышла из него.

РФ начала атаковать украинские порты, уничтожая зерно. Но Украина находит пути экспорта. Мы расскажем, как работает зерновой коридор.

Все три черноморских порта Украины возобновили прием суден для экспорта зерна, вопреки угрозам России обстреливать судна, передает Bloomberg.

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Как работает украинский зерновой коридор

Руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко рассказал о деятельности нового зернового коридора без ООН, Турции и РФ.

По его словам, восемь суден из 12 зашедших (в украинские порты — ред.) уже вышли и успешно прошли обратный путь с грузами.

— Можно добавить в эту арифметику еще пять первых, из числа ранее блокированных в начале великой войны, которые тестировали этот новый коридор в августе-сентябре, — сказал он.

Он отметил, что украинский зерновой коридор идет вдоль побережья Одесской области к территориальному морю Румынии. Раньше так не делали, потому что Черноморский флот РФ относительно хорошо чувствовал себя в Севастополе и вблизи Босфора.

— Каждый такой “свободный проход” — это сложная комплексная операция ВМСУ, ПВО и не только, — акцентировал Клименко.

Ситуация в Черном море: безопасность украинского зернового коридора

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини рассказала подробнее о ситуации в Черном море и зерновом коридоре.

Гуменюк говорит, что российские корабли заперты в той акватории, которую они считают безопасной, в направлении восточного побережья Крыма и Новороссийска. Россияне определенным образом функционально ограничены, но продолжают терроризировать тактической авиацией.

— Оккупанты продолжают бомбить направление острова Змеиный, где сосредоточены морские транспортные пути.

Это делается, чтобы дискредитировать Украину как морское государство, способное обеспечивать Силами обороны гуманитарный коридор для навигации морских суден, — акцентирует она.

Зерновой коридор заработал, но Гуменюк отметила, что сейчас все секреты не будут открываться. Судовладельцы доверяют Украине и идут судами по тому коридору, который мы предложили. По словам Гуменюк, Украиной соблюден компонент безопасности, а россияне пытаются это дискредитировать.

— Они сбрасывают управляемые авиабомбы, чтобы привести в действие морские мины, которых еще много в море, и усложнить навигационный путь, — отметила она.

Защита украинского зернового коридора

Bloomberg пишет, что расходы на страхование суден, плавающих в столь рискованном районе, также являются проблемой. В знак того, что новая стратегия набирает обороты, страховой брокер Miller заявил, что предлагает полное страхование военных рисков для украинских черноморских зерновых суден. Это может помочь упростить экспорт сельскохозяйственного сектора Украины.

Также Германия хочет помочь защитить перевозку украинского зерна. Германия планирует поставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, чтобы прикрыть зерновые грузы от потенциальных российских атак.

По информации Bloomberg, ФРГ направит в Украину одну дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T и более дюжины зенитных самоходных установок Gepard. Они должны попасть в Украину до конца года и обеспечить прикрытие зерновых грузов, направляющихся в Румынию вдоль южного побережья Украины.

Ранее в Украинской зерновой ассоциации рассказали, как Украина увеличила экспорт зерна. Читай об этом подробнее по ссылке.

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