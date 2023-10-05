Запрацював український зерновий коридор: як судна експортують зерно та яка безпекова ситуація

З початку повномасштабного російського вторгнення РФ створила небезпеку у Чорному морі. Через це Україні стало важко експортувати зерно до тих країн, які цього потребують. З часом була укладена зернова угода, але Росія вийшла з неї.

РФ почала атакувати українські порти, знищуючи зерно. Але Україна знаходить шляхи для експорту. Ми розповімо, як працює зерновий коридор.

Усі три чорноморські порти України відновили приймання суден для експорту зерна, всупереч загрозам Росії обстрілювати судна, які прямують до українських портів, передає Bloomberg.

Зараз також дивляться

Як працює український зерновий коридор

Керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко розповів про діяльність нового зернового коридору без ООН, Туреччини та РФ.

За його словами, вісім суден з 12, що зайшли (в українські порти — ред.), вже вийшли й успішно пройшли зворотний шлях з вантажами.

— Можна додати до цієї арифметики ще п’ять перших, з числа раніше блокованих на початку Великої війни, що тестували цей новий коридор в серпні-вересні, — сказав він.

Він зазначив, що український зерновий коридор йде вздовж узбережжя Одеської області до територіального моря Румунії. Раніше так не робили, бо Чорноморський флот РФ відносно добре почувався в Севастополі й поблизу Босфору.

— Кожен такий “вільний прохід” — це складна комплексна операція ВМСУ, ППО і не тільки, — акцентував Клименко.

Ситуація у Чорному морі: безпека українського зернового коридору

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла детальніше про ситуацію в Чорному морі та про зерновий коридор.

Гуменюк каже, що російські кораблі замкнені у тій акваторії, які вони вважають безпековою, у напрямку східного узбережжя Криму та Новоросійська. Росіяни певним чином функціонально обмежені, але продовжують тероризувати тактичною авіацією.

— Окупанти продовжують бомбити напрямок острова Зміїний, де зосереджені морські транспортні шляхи.

Це робиться, щоб дискредитувати Україну як морську державу, здатну забезпечувати силами оборони гуманітарний коридор для навігації морських суден, — акцентує вона.

Зерновий коридор запрацював, але Гуменюк зазначила, що зараз всі секрети не відкриватимуть. Судновласники довіряють Україні та йдуть суднами тим коридором, який ми запропонували. За словами Гуменюк, Україною дотриманий безпековий компонент, а росіяни намагаються це дискредитувати.

— Вони скидають керовані авіабомби, щоб привести в дію морські міни, яких ще доволі багато в морі, та ускладнити навігаційний шлях, — зазначила вона.

Захист українського зернового коридору

Bloomberg пише, що витрати на страхування суден, які плавають у такому ризикованому районі, також є проблемою. На знак того, що нова стратегія набирає обертів, страховий брокер Miller заявив, що пропонує повне страхування військових ризиків для українських чорноморських зернових суден. Це може допомогти спростити експорт для сільськогосподарського сектору України.

Також Німеччина хоче допомогти захистити перевезення українського зерна. Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти прикрити зернові вантажі від потенційних російських атак.

За інформацією Bloomberg, ФРН надішле в Україну одну додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T та понад дюжину зенітних самохідних установок Gepard. Вони мають потрапити в Україну до кінця року та забезпечити прикриття зернових вантажів, що прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.

Раніше в Українській зерновій асоціації розповіли, як Україна збільшила експорт зерна. Читай про це детальніше за посиланням.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.