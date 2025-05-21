50 тысяч за рождение ребенка — новое предложение Кабмина для украинок

Фото Unsplash Минсоцполитики разработало законопроект, направленный на поддержание родителей и повышение рождаемости детей в Украине. Программа рассчитана на период до и после беременности, а также предусматривает выплаты родившим женщинам. По мнению авторов, такие решения помогут стимулировать рождаемость и создать условия для совмещения работы и воспитания детей. Выплаты женщинам, родившим ребенка: что предлагают для улучшения демографии Среди главных предложений: выплата в размере 50 000 гривен единовременно всем женщинам, родившим ребенка; дородовая поддержка — 100% зарплаты для застрахованных и 7 000 гривен для незастрахованных беременных; денежное пособие для восстановления после родов; помощь по уходу за ребенком одному из родителей, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который будет заниматься уходом. Кроме того, министерство хочет создать программу єЯслі — компенсацию за уход за ребенком в частных садах, заведениях или у индивидуальных предпринимателей. Выплаты будут предоставляться, если родители вышли на работу по достижении ребенком одного года. А еще предлагают ввести Пакет школьника — разовую выплату на канцтовары, книги, детскую одежду и обувь. В настоящее время документ направили на согласование в другие министерства. Читать по теме Десятимиллионная потеря: как боевые действия изменили демографию Украины — отчет ООН Главная причина сокращения — отток беженцев, рекордное падение рождаемости и гибель людей из-за боевых действий. Демографический кризис в Украине Напомним, что согласно данным первого заместителя министра социальной политики Дарии Марчак, показатель рождаемости в Украине достиг отметки 0,9 на одну женщину. Это антирекорд, вызывающий беспокойство в дальнейшей перспективе. До начала вторжения этот показатель был на уровне 1,16 на одну женщину. К примеру, международный показатель воспроизводства населения — 2,2 ребенка на одну женщину, а в среднем по странам ЕС — 1,5. Мы также рассказывали, что смертность в Украине втрое превышает рождаемость. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: социальные выплаты, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter