50 тысяч за рождение ребенка — новое предложение Кабмина для украинок

Минсоцполитики разработало законопроект, направленный на поддержание родителей и повышение рождаемости детей в Украине. Программа рассчитана на период до и после беременности, а также предусматривает выплаты родившим женщинам.

По мнению авторов, такие решения помогут стимулировать рождаемость и создать условия для совмещения работы и воспитания детей.

Выплаты женщинам, родившим ребенка: что предлагают для улучшения демографии

Среди главных предложений:

выплата в размере 50 000 гривен единовременно всем женщинам, родившим ребенка;

единовременно всем женщинам, родившим ребенка; дородовая поддержка — 100% зарплаты для застрахованных и 7 000 гривен для незастрахованных беременных;

денежное пособие для восстановления после родов;

помощь по уходу за ребенком одному из родителей, опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который будет заниматься уходом.

Кроме того, министерство хочет создать программу єЯслі — компенсацию за уход за ребенком в частных садах, заведениях или у индивидуальных предпринимателей.

Выплаты будут предоставляться, если родители вышли на работу по достижении ребенком одного года. А еще предлагают ввести Пакет школьника — разовую выплату на канцтовары, книги, детскую одежду и обувь. В настоящее время документ направили на согласование в другие министерства.

Демографический кризис в Украине

Напомним, что согласно данным первого заместителя министра социальной политики Дарии Марчак, показатель рождаемости в Украине достиг отметки 0,9 на одну женщину. Это антирекорд, вызывающий беспокойство в дальнейшей перспективе.

До начала вторжения этот показатель был на уровне 1,16 на одну женщину. К примеру, международный показатель воспроизводства населения — 2,2 ребенка на одну женщину, а в среднем по странам ЕС — 1,5.

Мы также рассказывали, что смертность в Украине втрое превышает рождаемость.

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