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50 тысяч за рождение ребенка — новое предложение Кабмина для украинок

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 мая 2025, 20:15
50 тысяч за рождение ребенка — новое предложение Кабмина для украинок
Фото Unsplash
50 тысяч за рождение ребенка — новое предложение Кабмина для украинок
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50 тысяч за рождение ребенка — новое предложение Кабмина для украинок
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