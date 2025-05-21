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50 тисяч за народження дитини — нова пропозиція Кабміну для українок

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Травня 2025, 20:15
50 тисяч за народження дитини — нова пропозиція Кабміну для українок
Фото Unsplash
50 тисяч за народження дитини — нова пропозиція Кабміну для українок
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50 тисяч за народження дитини — нова пропозиція Кабміну для українок
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