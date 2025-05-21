50 тисяч за народження дитини — нова пропозиція Кабміну для українок

Мінсоцполітики розробило законопроект, що має на меті підтримати батьків та підвищити народжуваність дітей в Україні. Програма розрахована на період до та після вагітності, а також передбачає виплати жінкам, що народили.

На думку авторів, такі рішення допоможуть стимулювати народжуваність та створити умови для поєднання роботи й виховання дітей.

Виплати жінкам, які народили дитину: що пропонують для покращення демографії

Серед головних пропозицій:

виплата у розмірі 50 000 гривень одноразово всім жінкам, які народили дитину;

д опологова підтримка — 100% зарплати для застрахованих і 7 000 гривень для незастрахованих вагітних;

грошова допомога для відновлення після пологів;

допомога для догляду за дитиною одному з батьків, опікуну, бабусі, дідусю або іншому родичу, який займатиметься доглядом.

Окрім цього, міністерство хоче створити програму єЯсла — компенсацію за догляд дитини у приватних садках, закладах або в індивідуальних підприємців.

Виплати надаватимуть, якщо батьки вийшли на роботу після досягнення дитиною одного року. А ще пропонують запровадити Пакет школяра — одноразову виплату на канцтовари, книги, дитячий одяг і взуття. Нині документ направили на погодження до інших міністерств.

Демографічна криза в Україні

Нагадаємо, що згідно з даними першої заступниці міністра соціальної політики Дарії Марчак, показник народжуваності в Україні сягнув позначки 0,9 на одну жінку. Це антирекорд, який викликає занепокоєння у подальшій перспективі.

До початку вторгнення цей показник був на рівні 1,16 на одну жінку. До прикладу, міжнародний показник відтворення населення — 2,2 дитини на одну жінку, а в середньому по країнах ЄС — 1,5.

Ми також розповідали, що смертність в Україні втричі перевищує народжуваність.

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