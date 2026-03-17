Впервые в истории Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС

Украина официально получила полный перечень критериев, необходимых для полноправного членства в Европейском Союзе.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, украинская делегация в Брюсселе получила условия по финальным трем переговорным кластерам. Таким образом, впервые в истории наше государство имеет на руках исчерпывающий пакет бенчмарков для вступления.

Полученные требования охватывают три ключевых блока реформ, которые станут фундаментом для интеграции украинской экономики и инфраструктуры в европейское пространство:

Кластер 3: Конкурентоспособность и инклюзивное развитие.

Кластер 4: Зеленая повестка дня и устойчивое соединение.

Кластер 5: Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности.

По словам Юлии Свириденко, эти документы уже направлены в Верховную Раду. Правительство и парламент будут работать совместно, чтобы максимально оперативно внедрить необходимые изменения в законодательство и отчитаться об их выполнении перед европейскими партнерами.

Напомним, что начало этой масштабной работы было положено еще в декабре прошлого года. Тогда Киев получил условия по трем другим стратегическим направлениям:

Основы процесса вступления (кластер 1).

Внутренний рынок (кластер 2).

Внешние отношения (кластер 6).

— Мы уверенно двигаемся по определенному евроинтеграционному пути. Наличие полного пакета условий позволяет нам четко планировать следующие шаги — закрытие кластеров и подготовку к подписанию Договора о вступлении, — подчеркнула Свириденко.

Следующий этап — это не просто отчетность, а глубокая трансформация секторов сельского хозяйства, экологии и промышленности согласно европейским стандартам. Успешное завершение работы над всеми кластерами станет финальным барьером перед подписанием исторического документа о членстве Украины в ЕС.

Кабинет Министров обещает сохранять высокий темп реформ, чтобы путь от получения условий до полноправного членства был максимально коротким.

