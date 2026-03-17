Вперше в історії: Україна отримала повний пакет умов для вступу в ЄС

Україна офіційно отримала повний перелік критеріїв, необхідних для повноправного членства в Європейському Союзі.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, українська делегація в Брюсселі отримала умови за фінальними трьома переговорними кластерами. Тож вперше в історії наша держава має на руках вичерпний пакет бенчмарків для вступу.

Україна отримала повний пакет умов для членства в ЄС: деталі

Отримані вимоги охоплюють три ключові блоки реформ, які стануть фундаментом для інтеграції української економіки та інфраструктури в європейський простір:

Кластер 3: Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток.

Кластер 4: Зелений порядок денний та стале з’єднання.

Кластер 5: Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості.

За словами Юлії Свириденко, ці документи вже направлені до Верховної Ради. Уряд та парламент працюватимуть спільно, щоб максимально оперативно впровадити необхідні зміни у законодавство та звітувати про їх виконання перед європейськими партнерами.

Нагадаємо, що початок цієї масштабної роботи було покладено ще у грудні минулого року. Тоді Київ отримав умови за трьома іншими стратегічними напрямами:

Основи процесу вступу (кластер 1)

Внутрішній ринок (кластер 2).

Зовнішні відносини (кластер 6).

— Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наявність повного пакету умов дозволяє нам чітко планувати наступні кроки — закриття кластерів та підготовку до підписання Договору про вступ, — наголосила Свириденко.

Наступний етап — це не просто звітування, а глибока трансформація секторів сільського господарства, екології та промисловості згідно з європейськими стандартами.

Успішне завершення роботи над усіма кластерами стане фінальним бар’єром перед підписанням історичного документа про членство України в ЄС.

Уряд обіцяє зберігати високий темп реформ, щоб шлях від отримання умов до повноправного членства був максимально коротким.

