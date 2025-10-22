В Донецкой области под угрозой уникальная стела с подписями военных — украинцы создали петицию

Стела, встречающая всех на въезде в Донецкую область, уже давно перестала быть обычным знаком. С начала полномасштабной войны она превратилась в настоящий символ сопротивления, памяти и надежды. Именно здесь военные, волонтеры и местные жители оставляли свои подписи — как личные истории борьбы, потерь и веры в Украину.

Но сейчас этой стеле угрожает опасность. Линия фронта все ближе, а постоянные вражеские атаки могут в любой момент уничтожить это сооружение, ставшее частью истории.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала волонтер и основатель благотворительной организации БФ Ангелы Донбасса Яна Статная. По ее словам, российские дроны уже могут достигать района, где стоит стела, поэтому вопрос её эвакуации стал критически важным.

Это не просто бетонная конструкция. Там подписи наших военных, волонтёров, местных жителей. Каждый из них — отдельная история. Они писали свои имена не ради пиара, а чтобы оставить след, напомнить, что мы есть, мы боремся и мы помним, — объясняет волонтер.

Петиция за спасение символа

14 октября украинцы зарегистрировали официальную петицию с призывом временно перевезти стелу в безопасное место. Ее авторы подчеркивают: ждать, пока обстрелы дойдут до этого символического рубежа, нельзя.

Время для сбора подписей есть, но если фронт продвинется ещё немного — может быть поздно. Мы просим эвакуацию стелы не навсегда, а временно — чтобы сохранить её для будущего, для тех, кто выжил и для тех, кто погиб, — подчеркивает Яна Статная.

С лета 2023 года на стеле начали оставлять автографы военные разных подразделений, волонтеры, журналисты, местные жители.

Там появились даже шевроны, которые бойцы прикрепляли как обереги. Для многих эта постройка стала не просто географической границей, а символом — линией, разделяющей войну и дом, усталость и веру, отчаяние и любовь к своей земле.

Сегодня это место — словно открытая книга историй, написанных руками тех, кто защищает Украину. Но если стелу не спасти, эта живая память может быть утрачена навсегда.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне продолжают добиваться выхода Украины из Донецкой и Луганской областей.

