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На одну женщину — трое детей? Сколько украинцам нужно рожать для воспроизведения нации

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 апреля 2025, 16:00
На одну женщину — трое детей? Сколько украинцам нужно рожать для воспроизведения нации
Фото Unsplash
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