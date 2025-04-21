На одну женщину — трое детей? Сколько украинцам нужно рожать для воспроизведения нации

Украинская нация стареет, а война ускоряет этот процесс. Чтобы сохранить нынешнее количество людей, украинцам нужно родить хотя бы троих детей, рассказывает о последних подсчетах доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

На основе чего появились эти цифры и какими темпами происходит старение нации — РБК-Украина провели большое интервью с ученым.

Какие прогнозы на ближайшие 10-20 лет по поводу старения нации

Сейчас в Украине наблюдается проблема с точными данными о демографической ситуации, потому что последняя перепись населения была еще в 2001 году. Но известно, что в начале периода COVID-19 количество человек в возрасте 60 лет и старше приближалось к 25%.

— По нашим прогнозам, эта доля будет увеличиваться и в начале 2040-х может достигнуть 30%. Но все зависит от возвращения наших вынужденных мигрантов из-за границы.

По словам Александра, если вернутся трудоспособные украинцы и дети, доля людей постарше может стать меньше. Но процесс старения будет продолжаться.

Он отметил, что для воспроизводства нации 100 женщин должны рожать 210-220 детей. Речь идет об украинках репродуктивного возраста, в демографии такими считают женщин от 15 до 49 лет.

— Но надо учесть, что есть женщины, которые не хотят иметь детей, некоторые не могут рожать по болезни.

Поэтому по факту остальных украинок нужно рожать где-то три ребенка, чтобы население не уменьшалось, — добавил исследователь.

Однако демограф говорит, что ни в одной стране Европы нет этого уровня рождаемости. В среднем 100 европейских женщин рожают 150–160 детей. Несколько ситуация во Франции благодаря пронаталистической политике. Там рождаемость на уровне 170–180 детей.

Что касается нынешнего уровня рождаемости, то Александр Гладун утверждает, что в 2019 году 100 женщин рожали 123 ребенка. В 2021 году на 100 женщин приходилось еще меньше — 116 детей.

— Сейчас мы считаем, что 100 женщин рождает 95-100 детей. Но это не самый плохой показатель, потому что в Южной Корее на 100 женщин — 72 ребенка, Китае — 100 детей, Японии и Италии — 120 детей.

Как улучшить демографическую ситуацию в Украине

Среди шагов, которые помогут улучшить положение, ученый называет поддержку молодых семей, внедрение программ поддержки и переход на систему выплат, при которой помощь на ребенка зависела от очередности рождаемости.

Он уверен, что отмена этой формы выплат плохо повлияла на демографические показатели в Украине.

Еще один важный шаг — увеличение размера пособия при рождении, создание условий гибкого рабочего дня для матерей с детьми и так далее.

Мы должны опираться на свои силы и ресурсы, иначе будущего в стране не будет. Потому что через 100 лет в Украине не останется украинцев в нашем современном понимании.

Эксперт приводит пример Европы, которая в свое время не справилась с политикой мультикультурности, о которой говорили с 50-х годов. То есть размещение в Украине мигрантов не поможет улучшить демографию.

Ранее мы рассказывали, что рождаемость в Украине уменьшилась в три раза по сравнению с уровнем смертности.

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