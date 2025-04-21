На одну жінку — троє дітей? Скільки українцям треба народжувати для відтворення нації

Українська нація старішає, а війна пришвидшує цей процес. Щоб зберегти нинішню кількість людей, українцям варто народити хоча б трьох дітей, розповідає про останні підрахунки доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун.

На основі чого з’явилися ці цифри та якими темпами відбувається старіння нації — РБК-Україна провели велике інтерв’ю з науковцем.

Які прогнози на найближчі 10-20 років щодо старіння нації

Нині в Україні спостерігається проблема з точними даними щодо демографічної ситуації, бо останній перепис населення був ще у 2001 році. Але відомо, що на початку періоду COVID-19 кількість осіб у віці 60 років і старше наближалась до 25%.

— За нашими прогнозами, ця частка збільшуватиметься і на початку 2040-х років може сягнути 30%. Але все залежить від повернення наших вимушених мігрантів з-за кордону.

За словами Олександра, якщо повернуться працездатні українці й діти, частка людей старшого віку може стати меншою. Але процес постаріння триватиме.

Він зазначив, що для відтворення нації 100 жінок мають народжувати 210-220 дітей. Йдеться про українок репродуктивного віку, у демографії такими вважають жінок від 15 до 49 років.

— Але треба врахувати, що є жінки, які не хочуть мати дітей, деякі не можуть народжувати через хвороби.

Тому по факту решті українок треба народжувати десь по три дитини, щоб населення не зменшувалось, — додав дослідник.

Проте демограф каже, що жодній країні Європи нема цього рівня народжуваності. В середньому 100 європейських жінок народжують 150-160 дітей. Дещо ситуація у Франції завдяки пронаталістичній політиці. Там народжуваність на рівні 170-180 дітей.

Щодо нинішнього рівня народжуваності, то Олександр Гладун стверджує, що у 2019 році 100 жінок народжували 123 дитини. У 2021-му на 100 жінок припадало ще менше — 116 дітей.

— Зараз ми вважаємо, що 100 жінок народжує десь 95-100 дітей. Але це не найгірший показник, бо у Південній Кореї на 100 жінок — 72 дитини, Китаї — 100 дітей, Японії та Італії — 120 дітей.

Як покращити демографічну ситуацію в Україні

Серед кроків, що допоможуть покращити становище, науковець називає підтримку молодих родин, впровадження програм підтримки та перехід на систему виплат, за якої допомога на дитину залежала від черговості народжуваності.

Він певен, що скасування цієї форми виплат погано вплинуло на демографічні показники в Україні.

Ще один важливий крок — збільшення розміру допомоги при народженні, створення умов гнучкого робочого дня для матерів з дітьми тощо.

Ми повинні спиратися на власні сили й ресурси, інакше майбутнього в країні не буде. Бо років через 100 в Україні не залишиться українців у нашому сучасному розумінні.

Експерт наводить приклад Європи, яка свого часу не впоралася з політикою мультикультурності, про яку говорили з 50-х років. Тобто розміщення в Україні мігрантів не допоможе покращити демографію.

Раніше ми розповідали, що народжуваність в Україні зменшилася втричі у порівнянні з рівнем смертності.

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