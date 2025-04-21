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На одну жінку — троє дітей? Скільки українцям треба народжувати для відтворення нації

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 21 Квітня 2025, 16:00
На одну жінку — троє дітей? Скільки українцям треба народжувати для відтворення нації
Фото Unsplash
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