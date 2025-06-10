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Историческое событие! Украина во второй раз вошла в состав Европейского комитета Интерпола

Виктория Мельник, журналист сайта 10 июня 2025, 16:00
интерпол украина
Фото Pexels, Depositphotos

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