Историческое событие! Украина во второй раз вошла в состав Европейского комитета Интерпола

Украинцам следует избегать мысли, что наше государство или люди чем-то хуже стран-соседей. Ведь сейчас мы можем обучать специалистов со всех уголков мира, чтобы передать уникальные знания и навыки, которые нам пришлось получить в условиях полномасштабной войны.

Российское вторжение стало катализатором для новых навыков, которых мы предпочли бы не иметь. Однако иногда это означает развитие, которое в будущем будет спасать много жизней.

Стало известно, что Украину переизбрали в Европейский комитет Интерпола. Это событие историческое, ведь еще никогда до того ни одну страну не переизбирали сразу на следующий срок!

Украину переизбрали в Европейский комитет Интерпола

По сообщению Национальной полиции Украины, в течение 2-4 июня в Афинах, Греция, проходила 52 Европейская региональная конференция Интерпола.

На конференции проходили выборы четырех стран в состав Европейского комитета на срок четыре года. В этой роли страна участвует в повестке дня и планировании стратегических приоритетов деятельности организации в Европейском регионе.

Украину второй раз избрали в состав комитета, еще на четырехлетний срок!

— Это стало беспрецедентным случаем в истории деятельности Европейского комитета Интерпола с момента его основания в 1991 году, когда страна была переизбрана сразу на следующую каденцию, — отметили в Нацполиции.

Выборы проводились среди таких стран: Греция, Болгария, Нидерланды, Украина, Люксембург, Великобритания и Финляндия.

Кроме Украины, следующие четыре года в Европейский комитет Интерпола войдут Греция, Болгария, Нидерланды.

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Украина в составе Европейского комитета Интерпола

В состав комитета Украина вошла в 2021 году. За это время наше государство присоединилось к важным инициативам, в частности, благодаря Украине приняли Рекомендацию №5, которая призвала стран-членов усилить сотрудничество в расследовании геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Украина способствовала работе Интерпола в расследованиях военных преступлений, а также готова делиться с коллегами своим уникальным опытом, полученным во время войны.

Это, например, проведение полицейских операций в условиях войны, противодействие гибридным и транснациональным угрозам, работа по защите данных и управления в рамках регионального взаимодействия.

Переизбрание Украины свидетельствует не только о признании профессионализма. Это также возможность влиять на принятие важных решений, что касаются украинского народа.

Украина имеет также и другой уникальный опыт, который на самом деле трудно сравнить даже с уже происходившими ранее. Как у нас расследуют военные преступления и адвокатируют российских военных, рассказывали в другом материале.

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