Історична подія! Україна вдруге увійшла до складу Європейського комітету Інтерполу

Українцям варто уникати думок, що наша держава чи люди чимось гірші за країн-сусідів. Адже нині ми можемо навчати спеціалістів з усіх куточків світу, аби передати унікальні знання та навички, які нам довелося здобути в умовах повномасштабної війни.

Російське вторгнення стало каталізатором для нових навичок, яких ми б воліли не мати. Однак інколи це означає розвиток, який у майбутньому буде рятувати багато життів.

Стало відомо, що Україну переобрали до Європейського комітету Інтерполу. Ця подія є історичною, адже ще ніколи до того жодну країну не переобирали одразу на наступний термін!

Україну переобрали до Європейського комітету Інтерполу

За повідомленням Національної поліції України, протягом 2-4 червня в Афінах, Греція, проходила 52 Європейська регіональна конференція Інтерполу.

Під час конференції відбувалися вибори чотирьох країн до складу Європейського комітету на термін чотири роки. У цій ролі країна долучається до порядку денного та планування стратегічних пріоритетів діяльності організації у Європейському регіоні.

Україну вдруге обрали до складу комітету, ще на один чотирирічний термін!

— Це стало безпрецедентним випадком в історії діяльності Європейського комітету Інтерполу з моменту його заснування у 1991 році, коли країну було переобрано одразу на наступну каденцію, — зазначили у Нацполіції.

Вибори проводилися серед таких країн: Греція, Болгарія, Нідерланди, Україна, Люксембург, Велика Британія та Фінляндія.

Окрім України, наступні чотири роки до Європейського комітету Інтерполу увійдуть Греція, Болгарія, Нідерланди.

Читати на тему Інтерпол допоможе Україні розслідувати воєнні злочини РФ — у чому полягає співпраця Міжнародна поліція допоможе українцям досягнути справедливості та розслідувати більше ворожих злочинів.

Україна в складі Європейського комітету Інтерполу

До складу комітету Україна увійшла у 2021 році. За цей час наша держава долучилася до важливих ініціатив, зокрема завдяки Україні ухвалили Рекомендацію № 5, яка закликала країни-члени посилити співпрацю в розслідуванні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Україна сприяла роботі Інтерполу у розслідуваннях воєнних злочинів, а також готова ділитися з колегами своїм унікальним досвідом, здобутим під час війни.

Це, наприклад, проведення поліцейських операцій в умовах війни, протидія гібридним і транснаціональним загрозам, робота з питань захисту даних та управління в рамках регіональної взаємодії.

Переобрання України свідчить не лише про визнання професіоналізму. Це також можливість впливати на ухвалення важливих рішень, які стосуються українського народу.

Україна має також й інший унікальний досвід, який насправді важко порівняти навіть з тими, які вже відбувалися раніше. Як у нас розслідують воєнні злочини та адвокатують російських військових, розповідали в іншому матеріалі.

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