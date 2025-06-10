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Історична подія! Україна вдруге увійшла до складу Європейського комітету Інтерполу

Вікторія Мельник, журналістка сайту 10 Червня 2025, 16:00
інтерпол україна
Фото Pexels, Depositphotos

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