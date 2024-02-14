Лекарства можно будет получить на Укрпочте: что известно и как заказать медикаменты на почту или домой

Удобство и оперативность — главные силы, которые двигают наше общество вперед. Особенно важно, чтобы развитие пришло в жизненно необходимые инстанции.

Теперь получить лекарства можно в отделении Укрпочты или заказать их доставку на дом. Такая возможность открылась по причине того, что Укрпочта получила лицензию на торговлю медикаментами.

Укрпочта получила лицензию на продажу лекарства

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что Укрпочта получила лицензии от Гослекслужбы на оптовую торговлю и продажу лекарств как почтовый оператор.

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Теперь, по словам Виктора Ляшко, украинцы смогут заказать лекарства на почтовое отделение Укрпочты или воспользоваться доставкой в свое жилье.

Препараты можно будет заказать онлайн или по телефону.

Таким образом, мы решим проблему обеспечения доступности лекарств по всей стране, — подчеркнул министр здравоохранения.

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