Ліки можна буде отримати на Укрпошті: що відомо та як замовити медикаменти на пошту чи додому

Зручність та оперативність — головні сили, які рухають наше суспільство вперед. Особливо важливо, аби розвиток прийшов до життєво необхідних інстанцій.

Відтепер отримати ліки можна у відділенні Укрпошти або замовити їхнє доставляння додому. Така можливість відкрилася внаслідок того, що Укрпошта отримала ліцензію на торгівлю медикаментами.

Укрпошта отримала ліцензію на продаж ліків

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Він пояснив, що Укрпошта отримала ліцензії від Держлікслужби на гуртову торгівлю та продаж ліків як поштовий оператор.

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Тепер, за словами Віктора Ляшка, українці зможуть замовити ліки на поштове відділення Укрпошти, або скористатися доставкою до свого помешкання.

Препарати можна буде замовити онлайн або за телефоном.

Таким чином ми розв’яжемо проблему забезпечення доступності ліків по всій країні, — наголосив міністр охорони здоровʼя.

Також раніше ми розповідали тобі, як перша пересувна аптека запрацювала у Харківській області. Читай в іншому матеріалі, як вона працює та де їх планують відкрити.

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