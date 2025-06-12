Пережил застенки, но сердце не выдержало… Ушёл из жизни защитник Дмитрий Шаповалов

На Виннитчине остановилось сердце молодого защитника Дмитрия Шаповалова, которого год назад, 26 апреля 2023 года, удалось вернуть из российского плена.

Печальную новость сообщила руководитель Центрального регионального центра Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юлия Павлюк.

Невыразимая боль. Остановилось сердце молодого героя, освобождённого из плена Дмитрия Шаповалова, — написала Юлия Павлюк, выразив глубокие соболезнования.

Прощание с Дмитрием состоится завтра, 13 июня, в его родном селе Иосиповка Казатинского района.

Причина смерти военного пока не уточняется.

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История Дмитрия Шаповалова стала широко известна после его освобождения.

На видео, опубликованном Координационным штабом, он рассказал, что во время годичного пребывания в российском плену больше всего мечтал об обычном яблоке.

Эта трогательная деталь тогда растрогала многих украинцев, став символом страданий, через которые проходят наши защитники в неволе.

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