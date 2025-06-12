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Пережил застенки, но сердце не выдержало… Ушёл из жизни защитник Дмитрий Шаповалов

Мария Дзюба, редактор сайта 12 июня 2025, 17:00
Пережил застенки, но сердце не выдержало… Ушёл из жизни защитник Дмитрий Шаповалов
Фото Instagram

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