Пережив катівні, та серце не витримало… Пішов з життя захисник Дмитро Шаповалов

Фото Instagram На Вінниччині зупинилося серце молодого захисника Дмитра Шаповалова, якого рік тому, 26 квітня 2023 року, вдалося повернути з російського полону. Сумну новину повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк. Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова, — написала Юлія Павлюк, висловивши глибоке співчуття. Прощання з Дмитром відбудеться завтра, 13 червня, у його рідному селі Йосипівка Козятинського району.Причина смерті військового наразі не уточнюється. Фото: Instagram Читати на тему Обмін: Україна повернула з полону важкохворих і тих, кого вважали зниклими безвісти Україна здійснила черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися тяжкопоранені військові, серед яких – захисники Маріуполя. Історія Дмитра Шаповалова стала відомою широкому загалу після його звільнення. На відео, опублікованому Координаційним штабом, він розповів, що під час річного перебування в російському полоні найбільше мріяв про звичайне яблуко. Фото: Instagram Ця щемлива деталь тоді розчулила багатьох українців, ставши символом страждань, через які проходять наші захисники в неволі. Раніше ми розповідали, як війна впливає на психічне здоров’я військових, зокрема через тригери та флешбеки, і що потрібно робити для їх підтримки після фронту. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, українські військові, українські полонені Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter