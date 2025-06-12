Пережив катівні, та серце не витримало… Пішов з життя захисник Дмитро Шаповалов

На Вінниччині зупинилося серце молодого захисника Дмитра Шаповалова, якого рік тому, 26 квітня 2023 року, вдалося повернути з російського полону.

Сумну новину повідомила керівниця Центрального регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юлія Павлюк.

Невимовний біль. Зупинилося серце молодого героя, звільненого з полону Дмитра Шаповалова, — написала Юлія Павлюк, висловивши глибоке співчуття.

Прощання з Дмитром відбудеться завтра, 13 червня, у його рідному селі Йосипівка Козятинського району.

Причина смерті військового наразі не уточнюється.

Читати на тему Обмін: Україна повернула з полону важкохворих і тих, кого вважали зниклими безвісти Україна здійснила черговий обмін полоненими, в результаті якого додому повернулися тяжкопоранені військові, серед яких – захисники Маріуполя.

Історія Дмитра Шаповалова стала відомою широкому загалу після його звільнення.

На відео, опублікованому Координаційним штабом, він розповів, що під час річного перебування в російському полоні найбільше мріяв про звичайне яблуко.

Ця щемлива деталь тоді розчулила багатьох українців, ставши символом страждань, через які проходять наші захисники в неволі.

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