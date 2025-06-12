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Пережив катівні, та серце не витримало… Пішов з життя захисник Дмитро Шаповалов

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Червня 2025, 17:00
Пережив катівні, та серце не витримало… Пішов з життя захисник Дмитро Шаповалов
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