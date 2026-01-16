Выплаты УВКБ ООН в Украине: полный перечень документов и адреса пунктов регистрации

В условиях войны финансовая поддержка становится жизненно необходимой для тысяч украинских семей. Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжает реализацию программы многоцелевой денежной помощи, которая направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Общая сумма поддержки на одного человека составляет 10 800 гривен, которые выплачиваются в течение трех месяцев равными частями по 3 600 гривен ежемесячно.

Эти средства предназначены для удовлетворения базовых потребностей, таких как оплата жилья, покупка лекарств, продуктов питания и средств для отопления домов в холодный период. Об этом сообщает официальное представительство UNHCR в Украине.

Выплаты от УВКБ ООН: кто именно может рассчитывать на помощь

Программа рассчитана на лиц, которые больше всего пострадали от боевых действий и имеют ограниченные ресурсы для существования. Прежде всего, выплаты от УВКБ ООН могут получить внутренне перемещенные лица, получившие этот статус в течение последних 6 месяцев, а также украинцы, которые после вынужденного выезда за границу из-за войны вернулись домой.

Кроме того, на помощь могут претендовать лица, вернувшиеся к местам своего постоянного проживания после перемещения внутри страны.

Важным условием является то, что домохозяйство не должно получать денежную помощь от других международных организаций в течение последних трех месяцев. Также установлен социально-экономический фильтр, согласно которому право на помощь имеют только те семьи, где доход не превышает 6 318 гривен на одного члена семьи.

Как подать заявку на выплаты и где искать адреса пунктов

Многие люди ищут возможность оформить помощь онлайн, однако стоит запомнить главное: зарегистрироваться через интернет, по ссылке на сайте или через приложение Дія на эту выплату невозможно. Чтобы избежать мошенничества и проверить подлинность документов, УВКБ ООН проводит регистрацию исключительно лично.

Это означает, что вам нужно собрать все документы и физически прибыть в пункт регистрации, где с вами проведут короткое собеседование специалисты партнерского фонда Право на защиту.

Пункты регистрации работают в 12 областях Украины, среди которых Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская.

Поскольку адреса пунктов часто меняются из-за ситуации с безопасностью или работают в формате мобильных выездов по общинам, узнать точное местонахождение в вашем городе можно надежными способом, а именно официальная интерактивная карта пунктов сбора данных.

УВКБ ООН выплаты украинцам: критерии уязвимости

Чтобы ресурсы дошли до тех, кто находится в самых сложных обстоятельствах, выплаты УВКБ ООН украинцам предоставляются по определенным критериям уязвимости. На собеседование должны прийти все члены семьи, для детей необходимо взять свидетельства о рождении, а глава домохозяйства должен подтвердить, что семья соответствует хотя бы одному из пунктов.

Это может быть семья, имеющая только одного из родителей (мать или отца) с детьми до 18 лет, или семья, которую возглавляет одинокое лицо пожилого возраста от 55 лет. Также в приоритете находятся семьи, где есть лица с особыми потребностями, включая инвалидность или хронические заболевания.

После успешного прохождения регистрации вам придет SMS-сообщение о статусе заявки, а средства поступят банковским переводом или через Western Union.

УВКБ ООН как получить помощь — перечень необходимых документов

Для того чтобы твоя заявка была принята, во время визита в пункт регистрации при себе необходимо иметь оригиналы документов всех членов семьи. Тебе обязательно понадобится паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность, а также идентификационный код (РНОКПП) каждого члена семьи.

Кроме того, нужно предоставить справку ВПЛ при наличии и номер банковского счета главного заявителя в формате IBAN. Для подтверждения критериев уязвимости следует иметь свидетельства о рождении детей, документы об опекунстве, а также медицинские заключения в случае инвалидности или заболевания.

Помни, что регистрация абсолютно бесплатна, а проверка соответствия всем условиям является обязательным этапом для каждого домохозяйства.

