Виплати від УВКБ ООН в Україні: повний перелік документів та адреси пунктів реєстрації

В умовах війни фінансова підтримка стає життєво необхідною для тисяч українських родин. Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує реалізацію програми багатоцільової грошової допомоги, яка спрямована на підтримку найбільш вразливих категорій населення. Загальна сума підтримки на одну людину становить 10 800 гривень, які виплачуються протягом трьох місяців рівними частинами по 3 600 гривень щомісяця.

Ці кошти призначені для задоволення базових потреб, таких як оплата житла, купівля ліків, продуктів харчування та засобів для опалення осель у холодний період. Про це повідомляє офіційне представництво UNHCR в Україні.

Виплати від УВКБ ООН: хто саме може розраховувати на допомогу

Програма розрахована на осіб, які найбільше постраждали від бойових дій та мають обмежені ресурси для існування.

Перш за все, виплати від УВКБ ООН можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус протягом останніх 6 місяців, а також українці, які після вимушеного виїзду за кордон через війну повернулися додому.

Крім того, на допомогу можуть претендувати особи, що повернулися до місць свого постійного проживання після переміщення всередині країни. Важливою умовою є те, що домогосподарство не повинно отримувати грошову допомогу від інших міжнародних організацій протягом останніх трьох місяців.

Також встановлено соціально-економічний фільтр, згідно з яким право на допомогу мають лише ті родини, де дохід не перевищує 6 318 гривень на одного члена сім’ї.

Як подати заявку на виплати та де шукати адреси пунктів

Багато людей шукають можливість оформити допомогу онлайн, проте варто запам’ятати головне: зареєструватися через інтернет, за посиланням на сайті чи через Дію на цю виплату неможливо. Аби уникнути шахрайства та перевірити справжність документів, УВКБ ООН проводить реєстрацію виключно особисто.

Це означає, що вам потрібно зібрати всі документи та фізично прибути до пункту реєстрації, де з вами проведуть коротку співбесіду фахівці партнерського фонду Право на захист.

Пункти реєстрації працюють у 12 областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській.

Оскільки адреси пунктів часто змінюються через безпекову ситуацію або працюють у форматі мобільних виїздів по громадах, дізнатися точне місцезнаходження у вашому місті можна надійним способам, а саме офіційна інтерактивна мапа пунктів збору даних.

УВКБ ООН виплати українцям: критерії вразливості

Щоб ресурси дійшли до тих, хто перебуває у найскладніших обставинах, УВКБ ООН виплати українцям надаються за певними критеріями вразливості.

На співбесіду мають прийти всі члени родини (для дітей — свідоцтва), а голова домогосподарства повинен підтвердити, що родина відповідає хоча б одному з пунктів: сім’я має лише одного з батьків (мати або батько) з дітьми до 18 років, або родину очолює самотня особа похилого віку від 55 років, або у родині є особи з особливими потребами (інвалідність чи хронічні захворювання).

Після успішного проходження реєстрації вам прийде SMS-повідомлення про статус заявки, а кошти надійдуть банківським переказом або через Western Union.

УВКБ ООН як отримати допомогу — перелік необхідних документів

Для того, щоб твоя заявка була прийнята, під час візиту до пункту реєстрації при собі необхідно мати оригінали документів усіх членів родини. Тобі обов’язково знадобиться паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, а також ідентифікаційний код (РНОКПП) кожного члена сім’ї.

Крім того, потрібно надати довідку ВПО за наявності та номер банківського рахунку головного заявника у форматі IBAN. Для підтвердження критеріїв вразливості слід мати свідоцтва про народження дітей, документи про опікунство, а також медичні висновки у випадку інвалідності чи захворювання.

Пам’ятай, що реєстрація є абсолютно безкоштовною, а перевірка відповідності всім умовам є обов’язковим етапом для кожного домогосподарства.

Проте часто українці стикаються з проблемою, коли міжнародна допомога є єдиним джерелом доходу, бо державні гроші затримуються.

