Для тебе Новини

Виплати від УВКБ ООН в Україні: повний перелік документів та адреси пунктів реєстрації

Юлія Хоменко, редакторка сайту 16 Січня 2026, 17:14 4 хв.
увкб ООН виплати
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь