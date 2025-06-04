Для тебя Новости

Австрия отменила обязательное медстрахование для украинцев: кого касается смена правил

Ирина Танасийчук, журналист сайта 04 июня 2025, 13:00
Австрия отменила обязательное медстрахование для украинцев: кого касается смена правил
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь