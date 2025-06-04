Австрия отменила обязательное медстрахование для украинцев: кого касается смена правил

Обязательное страхование для перемещенных лиц из Украины закончилось в конце мая. Однако практическое влияние этого решения сейчас ограничено, так как продолжает свое действие шестинедельный льготный период до 12 июля.

До этого срока украинцы будут иметь право на визиты к врачу и получение медикаментов, рассказали в APA.

Отмена обязательного медстрахования для украинцев в Австрии: детали

Новые правила не распространяются на трудоустроенных украинцев и тех, кто особенно нуждается. Они все равно остаются застрахованными.

Особам, которым отменили действие социального медицинского страхования, придется искать способ получить постоянное страхование в течение этого переходного периода.

Это можно сделать либо устроившись на работу, за которую уплачиваются взносы в фонд социального страхования, либо посредством самострахования.

Отмечается, что значительная часть перемещенных из Украины лиц вообще не пострадает от истечения срока действия, ведь находящиеся на базовой медицинской помощи люди остаются социально застрахованными.

В начале мая в Австрии находились почти 35 тысяч украинцев. Есть люди, которые уже работают в Австрии и поэтому все равно имеют медицинское страхование.

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Базовую помощь будут оказывать тем, кто не имеет средств, чтобы возместить расходы на свое проживание, проживание родственников, находящихся на содержании и проживающих в одном домохозяйстве, а также тем, кто не получает достаточной поддержки из других источников.

До 12 июля Австрия будет покрывать все медицинские услуги, которые могут быть необходимы в повседневной жизни. В их числе стоматологическое лечение и пребывание в больнице.

Кроме этого, в конце октября заканчивается право на получение пособия по уходу за ребенком и другие семейные пособия.

Правительство также объявило о намерении изменить требования к кандидатам. Цель состоит в том, чтобы привлечь больше украинцев к рынку труда.

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