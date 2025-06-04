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Австрія скасувала обов’язкове медстрахування для українців: кого стосується зміна правил

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 04 Червня 2025, 13:00
Австрія скасувала обов’язкове медстрахування для українців: кого стосується зміна правил
Фото Unsplash

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