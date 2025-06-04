Австрія скасувала обов’язкове медстрахування для українців: кого стосується зміна правил

Обов’язкове страхування для переміщених осіб з України закінчилося наприкінці травня. Однак практичний вплив цього рішення нині обмежений, адже продовжує свою дію шеститижневий пільговий період до 12 липня.

До цього терміну українці матимуть право на візити до лікаря та отримання медикаментів, розповіли в APA. Що буде далі з правом українців на медичну допомогу — читай в матеріалі.

Скасування обов’язкового медстрахування для українців в Австрії: деталі

Нові правила не розповсюджуються на працевлаштованих українців та тих, хто має особливу потребу. Вони все одно залишаються застрахованими.

Особам, яким скасують дію соціального медичного страхування, доведеться шукати спосіб отримати постійне страхування протягом цього перехідного періоду.

Це можна зробити або влаштувавшись на роботу, за яку сплачуються внески до фонду соціального страхування, або шляхом самострахування.

Зазначається, що значна частина переміщених з України осіб взагалі не постраждає від закінчення терміну дії, адже люди, які перебувають на базовій медичній допомозі, залишаються соціально застрахованими.

На початку травня в Австрії перебувало майже 35 тисяч українців. Є люди, які вже працюють в Австрії й тому все одно мають медичне страхування.

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Базову допомогу надаватимуть тим, хто не має коштів, аби покрити витрати на своє проживання, проживання родичів, що перебувають на утриманні та проживають в одному домогосподарстві, а також тим, хто не отримує достатньої підтримки з інших джерел.

До 12 липня Австрія покриватиме всі медичні послуги, які можуть бути необхідними у повсякденному житті. Серед них стоматологічне лікування та перебування в лікарні.

Крім цього, наприкінці жовтня закінчується право на отримання допомоги по догляду за дитиною та інші сімейні допомогти.

Уряд також оголосив про намір змінити вимоги до кандидатів. Мета полягає в тому, щоб залучити більше українців до ринку праці.

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