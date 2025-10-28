В Чернобыле заметили собак с синим мехом: фантастика или последствия радиации

В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС волонтеры впервые зафиксировали нескольких бездомных собак с необычным ярко-синим оттенком шерсти. Об этом странном явлении рассказали участники благотворительной организации Dogs of Chernobyl, которые заботятся о животных в этом районе.

По их словам, еще несколько дней назад эти же собаки имели обычную окраску. Теперь же на отдельных участках шерсть будто окрашена в голубой цвет.

Местные спрашивают у нас, что с ними произошло. Мы сами пока не знаем. Собаки очень активные и выглядят здоровыми, но мы пытаемся их отловить, чтобы провести обследование, — говорят волонтеры.

Специалисты не исключают, что животные могли контактировать с каким-то химическим веществом. В зоне отчуждения до сих пор остается много заброшенных промышленных объектов и старого оборудования, оставшегося после аварии.

Несмотря на домыслы о мутациях от радиации, специалисты подчеркивают: говорить о причине слишком рано, пока нет результатов анализов.

Сами собаки — потомки домашних питомцев, которых оставили во время эвакуации после аварии 1986 года. За долгие годы они адаптировались к жизни в дикой среде, сформировав отдельную популяцию, которую сегодня регулярно изучают ученые.

Волонтеры планируют продолжить наблюдение и просят не распространять непроверенные заявления о генетических суперспособностях животных.

