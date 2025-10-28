У Чорнобилі помітили собак із синім хутром: фантастика чи наслідки радіації

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС волонтери вперше зафіксували кількох безпритульних собак з незвичним яскраво-синім відтінком шерсті. Про дивне явище розповіли учасники благодійної організації Dogs of Chernobyl, які опікуються тваринами у цій місцевості.

За їхніми словами, ще кілька днів тому ці ж собаки мали типове забарвлення. Тепер же на окремих ділянках шерсть наче пофарбована у блакитний колір.

Місцеві питають у нас, що з ними сталося. Ми самі поки не знаємо. Собаки дуже активні та на вигляд здорові, але ми намагаємося їх відловити, щоб провести обстеження, — кажуть волонтери.

Фахівці не виключають, що тварини могли контактувати з якоюсь хімічною речовиною. У зоні відчуження досі є багато закинутих промислових об’єктів та старого обладнання, залишеного після аварії.

Попри домисли про мутації від радіації, спеціалісти наголошують: про причину говорити зарано, доки не буде результатів аналізів.

Самі ж собаки — нащадки домашніх улюбленців, яких залишили під час евакуації після аварії 1986 року. За багато років вони адаптувалися до життя у диких умовах, створивши окрему популяцію, яку сьогодні регулярно досліджують науковці.

Волонтери планують продовжити спостереження та просять не поширювати неперевірених заяв про генетичні суперсили тварин.

