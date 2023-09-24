Постарадало около 60 животных! Что известно о пожаре в приюте для котов в Киеве

Вечером 23 сентября 2023 года в Киеве загорелся приют для животных, в котором находились десятки кошек. Сообщается, что это приют Котохата на Теремках.

Пожар в Котохате: что известно

Женщина, которая ухаживала за котами, говорила, что раньше получала угрозы касательно приюта. Поэтому в сети высказывают предположение, что Котохату подорвали намеренно.

В приюте погибли десятки кошек. Волонтер Наталья Петрущенкова рассказала, что из семи маленьких котят, которых доставили в ветклинику, выжил только один.

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Всего в результате пожара пострадали около 60 животных. На месте происшествия находились как неравнодушные люди, так и пожарные и полицейские.

Люди самостоятельно пытались найти животных, чтобы отправлять их в ветклинику.

— Сегодня кто-то вызвал Kyiv Animal Rescue Group. Приехали они тогда, когда пожарные уже потушили пожар и на его месте должна была работать следственная группа полиции.

Они приехали тогда, когда пострадавших котодеток, выхваченных из пламени, уже доставили в ветклинику, спасли одного и уже даже трупы погибших малышей привезли обратно, потому что не смогли спасти. Они приехали тогда, когда очень активные местные жители обследовали всю близлежащую территорию, уцелевших невредимых котомалят разобрали по домам такие же неравнодушные местные жители, — сказала Петрущенкова.

Женщина подчеркнула, что не ожидала такой поддержки местных жителей, она благодарна тем, кто помогал спасать кошек.

Многие люди забирают животных из приютов, когда у дома уже есть один домашний любимец. Ранее мы рассказывали, как подружить собаку с котом.

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